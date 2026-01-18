Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році
фото: Reuters

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю

Колишній нападник збірної Англії з футболу та «Манчестер Юнайтед» Уейн Руні розповів про проблеми зі слухом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

На зйомках програми Match of the Day Руні попросив вставити навушник у праве, а не ліве вухо.

«Чи можна в інше вухо? Раніше я закривав переговорний пристрій. Проблема в тому, що я глухий на ліве вухо. Тому, коли стає занадто голосно, я ледве чую, що говорить Келлі Кейтс [ведуча MOTD] або хтось ще», – зазначив Руні.

Нападник є вихованцем «Евертона». За основну команду він провів 67 матчів, потім перейшов у «Манчестер Юнайтед», де провів більшу частину кар'єри (393 матчі).

Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та разом із клубом вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році.

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Вейн Руні НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У півфіналі збірна Єгипту зіграє проти Сенегалу
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
11 сiчня, 10:58
Різниця між командами у турнірному плані до початку поєдинку складала 117 місць
Аматорський клуб вибив з Кубка Англії чинного чемпіона турніру
10 сiчня, 22:51
Гравець уперше підписав контракт з київським клубом у 2016-му році, а після 2022-го повернувся з оренди та став активно залучатися до ігор
Захисник «Динамо» показав нове татуювання
7 сiчня, 22:47
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Збірна України з футболу ввосьме поспіль завершила рік у топ-30 найкращих команд світу
5 сiчня, 16:15
Максим Войток – найкращий гравець українського пляжного футболу 2025 року
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році
4 сiчня, 11:04
Голкіпер третій рік допомагає португальській команді не пропускати м'ячі
Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025
3 сiчня, 17:12
Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
31 грудня, 2025, 21:25
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 2025, 13:37
На сайті МВС датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
25 грудня, 2025, 16:10

Новини

Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок
Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua