Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо

Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю

Колишній нападник збірної Англії з футболу та «Манчестер Юнайтед» Уейн Руні розповів про проблеми зі слухом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

На зйомках програми Match of the Day Руні попросив вставити навушник у праве, а не ліве вухо.

«Чи можна в інше вухо? Раніше я закривав переговорний пристрій. Проблема в тому, що я глухий на ліве вухо. Тому, коли стає занадто голосно, я ледве чую, що говорить Келлі Кейтс [ведуча MOTD] або хтось ще», – зазначив Руні.

Нападник є вихованцем «Евертона». За основну команду він провів 67 матчів, потім перейшов у «Манчестер Юнайтед», де провів більшу частину кар'єри (393 матчі).

Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та разом із клубом вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році.

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3