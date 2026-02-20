Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Результати українців 19 лютого
Командний спринт замінив у програмі Олімпіад класичні командні змагання з чотирбох двоборців в одній збірній
фото: соціальні мережі Олександра Шумбарця

Синьо-жовті змагалися лише в одній дисципліні

19 лютого 2026 року українські спортсмени виступали на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Дебют командного спринту на Олімпіаді

Програма pимових Олімпійських ігор 2026 поповнилася новою дисципліною – командним спринтом у лижному двоборстві. У четвер, 19 лютого, цей формат вперше в історії розіграли на олімпійському рівні. Змагання складалися з поєднання стрибків з великого трампліна, де результати обох учасників команди підсумовувалися для визначення стартових позицій у гонці, та лижної естафети. Україну в цій історичній події представляв дует Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця.

Складний старт для українського дуету в стрибковій частині

Перший сегмент змагань виявився для українців непростим. Олександр Шумбарець виконав стрибок на 103 метри, що принесло команді 66,4 бала, тоді як Дмитро Мазурчук приземлився на позначці 93 метри, за що отримав 63.4 бала. За сумою балів український тандем посів останнє, 14-те місце у проміжному протоколі. Це означало, що естафетну гонку на 15 кілометрів синьо-жовті мали розпочинати з солідним відставанням у 2 хвилини та 36 секунд від лідерів – збірної Німеччини.

Боротьба від Мазурчука та Шумбарця під час лижної гонки

Попри невдалий початок на трампліні, в естафетній частині українським атлетам вдалося продемонструвати характер. На трасі Мазурчук та Шумбарець зуміли покращити свій результат, випередивши команди Китаю та Польщі, фінішувавши на 12-му підсумковому місці. Хоча розрив із лідерами склав понад шість хвилин, для українського двоборства цей результат у новій дисципліні є важливим кроком уперед. Перемогу ж у напруженому фіналі здобула збірна Норвегії, чий лідер Єнс Лурос Офтебро на фінішній прямій вирвав золото у Фінляндії з перевагою лише в пів секунди.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у чотирнадцятий день українці змагатимуться лише у двох дисциплінах

Теги: лижне двоборство Олімпіада

