Українець допоміг взяти гору над «Міланом», «Дженоа» поступився з великим рахунком

Коваленко віддав гольову передачу на шостій компенсованій хвилині

«Спеція» Віктора Коваленка несподівано завдала поразки одному з лідерів чемпіонату Італії «Мілану». Матч 22-го туру відбувся на «Сан-Сіро» і завершився перемогою гостей – 2:1.

Український півзахисник Віктор Коваленко з’явився на полі на 80-й хвилині, а на шостій компенсованій віддав гольову передачу на Г’ясі.

В іншому матчі туру «Дженоа», яку ще минулого тижня тренував Андрій Шевченко, був розбитий у Флоренції «Фіорентиною» – 6:0.

Підтягнувся до лідерів «Наполі», який переміг на виїзді «Болонью» – 2:0.

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