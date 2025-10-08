Роналду відповів на питання щодо завершення кар'єри

Роналду: Впевнений, коли все закінчиться, я піду з почуттям задоволення, бо я все віддав

40-річний нападник збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду відповів на запитання щодо завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Люди, особливо моя сім'я, кажуть: «Настав час зупинитися. Ти вже зробив усе. Навіщо тобі забивати тисячу голів? Але я так не гадаю. Думаю, я все ще роблю хороші речі, допомагаю своєму клубу та збірній, то чому б не продовжити? Впевнений, коли все закінчиться, я піду з почуттям задоволення, бо я все віддав. Знаю, що мені залишилося не так багато років, але я намагаюся насолоджуватися тими небагатьма моментами, що я маю, на повну», – заявив Роналду.

