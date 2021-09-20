Без Роналду «Ювентус» пішов на дно

«Ювентус» розійшовся миром з «Міланом» і опустився на 18-ту сходинку в турнірній таблиці

Найсильніша італійська команда останнього десятиліття «Ювентус» пасе задніх у чемпіонаті Італії. Після того, як клуб залишив Кріштіану Роналду, «Сатар Синьора» не виграла жодного матчу. У 4-му турі «чорно-білі» зустрічалися з «Міланом» і задовольнилися нічиєю – 1:1.

На гол нападника Альваро Морати на початку зустрічі гості з Мілана відповіли влучним ударом Анте Ребіча. Хорват став першим гравцем «червоно-чорних», якому вдалося забити турниському клубу в трьох матчах поспіль.

«Ювентус» не зміг здобути жодної перемоги в чотирьох стартових турах чемпіонату Італії тільки в четвертий раз у своїй історії. Останнє подібне досягнення датується сезоном-1961/1962, а до цього – в сезонах-1955/1956 і 1942/1943.

На старті чемпіонату Італії підопічні Массіміліано Аллегрі поділили очки з «Удінезе» (2:2), а потім поступилися «Емполі» (0:1) і «Наполі» (1:2).

«Ювентус» набрав 2 очка в 4 матчах і посідає 18-е місце в турнірній таблиці. «Мілан» (10) розташовується на другій сходинці, поступаючись лідируючому «Інтеру» за різницею забитих і пропущених м'ячів.