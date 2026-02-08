Головна Спорт Новини
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
Катерина Коцар встановила найкращий результат сезону під час кваліфікації у слоупстайлі
фото: НОК України

Синьо-жовті стартували на перших змаганнях форуму в Італії

7 лютого 2026 року українські спортсмени вперше на зимових Олімпійських іграх-2026 виступили у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати провідомляє «Главком»

Бойовий початок від Катерини Коцар

Першою з усіх українців на основні змагання вийшла фристайлістка Катерина Коцар. Перша в історії представниця України у слоупстайлі та біг-ейрі на Олімпіадах змагалася у першій з зазначених дисциплін. По сезону нашій представниці ніяк не вдавалося зібрати гарну лінію (лінією у слоупстайлі називається повна композиція трюків, виконаних у межах одного заїзду), тому всі сподівання були покладені саме на виступ в Італії. 

Катерина обидві спроби пройшла без суттєвих помилок. Особливо вдалими для неї стали три стрибкові секції, що не є дивним, адже Коцар спеціалізується у біг-ейрі, який передбачає виконання трюків з величезних трамплінів. Після першої спроби українка йшла тринадцятою з результатом у 36,03 бала, а другу завершила на підсумковому чотирнадцятому місці з покращенням у понад 14 балів. До потрапляння до фіналу Катерині Коцар не вистачило лише двох позицій, але її виступ у кваліфікації сміливо можна назвати одним з найкращих виступів дня для України. 

Щільні результати санкарів 

Іншими представниками, які могли боротися за історично високі результати, є Антон Дукач та Андрій Мандзій. Ще жодного разу український санкар не відбирався до четвертого заїзду за новими правилами (за старими правилами усі спортсмени виконували по чотири спроби незалежно від місця), тому Дукач і Мандзій намагаються стати першими, кому це вдасться. І наразі потрапляння до топ-20 є цілком посильним завданням, адже обидва провели два вдалі заїзди, завдяки чому Антон Дукач перебуває на 12-му місці, а Андрій Мандзій – на 14-му. 

Якщо ж брати змагання загалом, то наразі боротьба за перше-друге і третє-четверте місця є дуже щільною. За золото наразі ведуть змагання Макс Лангенхан, який встановив два рекорди треку в Кортіні-д'Ампеццо, а також лідер сезону Йонас Мюллер. За бронзу цілком неочікувано змагаються італієць Домінік Фішналлер та латвієць Крістапс Апарйодс. Один з головних фаворитів, Фелікс Лох, суттєво помилився у першому заїзді і з сьомої позиції намагатиметься створити справжнє диво у заключних двох заїздах. 

Свої два тренування провели дві українки Олена Смага і Юліанна Туницька. Якщо перше з них і третє загалом санкарки провели не найкращим чином (19-та позиція у Смаги, 20-та у Туницької), то четвертий заїзд став справжнім проривом. Українки знову розташувалися одна за одною, але тепер уже на підступах до першої десятки. Чемпіонка світу серед юніорів Туницька стала 11-ю з відставанням від лідерки у 58 сотих, а дебютантка Ігор Смага посіла 12-те місце, програвши Туницькій лише дев'ять тисячних секунди. 

Відкриття змагань для гірськолижного спорту

Першим комплектом нагород, який розігрувався на теренах італійських спортивних локацій, став швидкісний спуск у гірськолижному спорті. Ця дисципліна не пробачає помилок, адже вона є найшвидшою з усіх, і тому неправильно пройдені ділянки траси можуть призводити до сходжень з дистанції чи травм. На щастя для українських вболівальників, 21-річний дебютант Олімпіад Дмитро Шеп'юк зробив саме те, що в нього вдавалося чудово на тренуваннях – без помилок пройти трасу. Завдяки цьому Шеп'юк посів 33-тю позицію, яка стала найкращим в історії України фінішем саме на цій дистанції. 

Інша представниця синьо-жовтих у гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко вирішила не стартувати на заключному тренуванні, щоб зберегти сили на недільний фінал швидкісного спуску серед жінок. 

Зняття українських лижників зі змагань

Найменш приємним для України виявився жіночий скіатлон на 20 кілометрів у лижних перегонах. Через те, що дистанція одного кола складала 3,33 кілометра, багато спортсменок не змогли фінішувати. Причиною цьому було те, що лідерка гонки, Фріда Карлссон, обходила лижниць на коло, що означає автоматичне прининення участі у змаганнях на цій дистанції. Така доля спіткала всіх спортсменок збірної України, найкращою з яких виявилася Анастасія Нікон. Вона посіла 61-ше місце. 

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 8 лютого відбудеться другий змагальний день Олімпіади-2026. Українські спортсмени вийдуть на старт у чотирьох видах спорту. 

Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»
Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»
Олімпіада-2026. Усі медалісти за 7 лютого
Олімпіада-2026. Усі медалісти за 7 лютого
Медалі Олімпійських Ігор-2026 стали найдорожчими в історії проведення змагань
Медалі Олімпійських Ігор-2026 стали найдорожчими в історії проведення змагань
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади

