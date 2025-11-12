Німецька гімнастична ліга прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
Міхаель Гьотц: Ми, перш за все, розглядаємо себе як організаторів спортивних заходів та налагоджувачів зв'язків
Президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, олімпійської чемпіонки та прихильниці російського диктатора Володимира Путіна Ангеліни Мельникової.
«Наші правила в основному базуються на рекомендаціях Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Це означає, що спортсмени, які схвалені FIG або класифіковані як «нейтральні спортсмени», також мають право змагатися в наших змаганнях.
У цьому конкретному випадку, якщо Ангеліна Мельникова була визнана FIG нейтральною спортсменкою і тому має міжнародне право брати участь у змаганнях, це схвалення також поширюється на наші змагання.
Ми, перш за все, розглядаємо себе як організаторів спортивних заходів та налагоджувачів зв'язків, завдання яких полягає в тому, щоб забезпечити всім спортсменам платформу для занять своїм видом спорту в мирних змаганнях. Ми не маємо ні можливостей, ні мандата розслідувати чи оцінювати політичні дії окремих спортсменів. Тому ми віримо, що такі оцінки та рішення приймаються FIG з належною ретельністю та відповідальністю.
Ще раз дякуємо за ваше повідомлення та сподіваємося на ваше розуміння нашого підходу», – відповів Гьотц «Главкому».
Разом з тим, він не надав жодної оцінки численним фактам підтримки Мельникової війни проти України, інформації про які були детально викладена у зверненні.
Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».
Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.
Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.
Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».
Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.
Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025
Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.
Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.
FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.
Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2
Коментарі — 0