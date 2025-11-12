Міхаель Гьотц: Ми не маємо ні можливостей, ні мандата розслідувати чи оцінювати політичні дії окремих спортсменів

Міхаель Гьотц: Ми, перш за все, розглядаємо себе як організаторів спортивних заходів та налагоджувачів зв'язків

Президент Німецької гімнастичної ліги Міхаель Гьотц відповів на звернення «Главкома» щодо участі у турнірі, який проводить організація, олімпійської чемпіонки та прихильниці російського диктатора Володимира Путіна Ангеліни Мельникової.

«Наші правила в основному базуються на рекомендаціях Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Це означає, що спортсмени, які схвалені FIG або класифіковані як «нейтральні спортсмени», також мають право змагатися в наших змаганнях.

У цьому конкретному випадку, якщо Ангеліна Мельникова була визнана FIG нейтральною спортсменкою і тому має міжнародне право брати участь у змаганнях, це схвалення також поширюється на наші змагання.

Ми, перш за все, розглядаємо себе як організаторів спортивних заходів та налагоджувачів зв'язків, завдання яких полягає в тому, щоб забезпечити всім спортсменам платформу для занять своїм видом спорту в мирних змаганнях. Ми не маємо ні можливостей, ні мандата розслідувати чи оцінювати політичні дії окремих спортсменів. Тому ми віримо, що такі оцінки та рішення приймаються FIG з належною ретельністю та відповідальністю.

Ще раз дякуємо за ваше повідомлення та сподіваємося на ваше розуміння нашого підходу», – відповів Гьотц «Главкому».

Разом з тим, він не надав жодної оцінки численним фактам підтримки Мельникової війни проти України, інформації про які були детально викладена у зверненні.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.