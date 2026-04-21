Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посолка Естонії заперечила загрозу російського вторгнення в прикордонну Нарву

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Аннелі Кольк: Нарва – таке саме естонське місто, як і всі інші

Повідомлення про нібито підготовку Росією гібридної агресії проти Естонії через так звану «Нарвську народну республіку» є частиною тривалої пропагандистської кампанії Кремля. Такі наративи роками використовуються для спроб розколоти естонське суспільство. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Я сприймаю це як частину російської пропаганди. Такий наратив росіяни просувають роками для того, щоб розколоти естонське суспільство. Нарва – таке саме естонське місто, як і всі інші. Так, воно близько розташоване до російського кордону. Але оскільки воно належить Естонії, а Естонія є членом НАТО та Європейського Союзу, ваше питання можна переформулювати так: наскільки серйозною є загроза російської агресії для НАТО та ЄС? А замість Нарви тут можна підставити назву іншого міста, наприклад, Мадрид чи Берлін», – підкреслила Кольк.

За словами посла, в Нарві проживають російськомовні мешканці, однак вони становлять меншість і живуть там уже багато років. Вона додала, що подібна ситуація характерна й для інших країн, які зазнали радянської окупації, де також існують російськомовні меншини.

«Але хочу наголосити: ці люди залишилися в Естонії після того, як країна у 1991 році відновила свою незалежність. У багатьох з них – паспорти невизначеного громадянства, що означає постійний дозвіл на проживання в ЄС. Ці люди не мають естонського громадянства, але не мають і російського. Зараз до Нарви переїжджає все більше естонців: у нас є естонські музеї, коледж Тартуського університету та філія Академії внутрішньої безпеки. Тобто склад населення змінюється, і мовна ситуація потроху вирівнюється», – підсумувала Аннелі Кольк.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

Зокрема, посол України в Естонії Володимир Боєчко заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам.

Також Володимир Боєчко зауважив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

Теги: росія Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua