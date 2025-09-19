Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ

З 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії, зокрема, тимчасово окуповані території України. Одночасно з цим по всій країні зростає вартість нафтопродуктів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає «Главком».

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

«Криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – Мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що до дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях.

Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» та «Татнефти». Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5 % штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.

«У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в РФ, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії», – наголошує розвідка.

Як повідомлялось раніше, у двох великих містах Росії – Москві та Саратові – спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній.

Зокрема, Сили оборони активізували атаки по нафтопереробних заводах на території Росії. Є інформація, що понад 24% російських НПЗ було виведено з ладу. Через це ситуація з пальним на тимчасово окупованих українських територіях дуже складна.