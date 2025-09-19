Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
Ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом
фото: unsplash (ілюстративне)

З 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії, зокрема, тимчасово окуповані території України. Одночасно з цим по всій країні зростає вартість нафтопродуктів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає «Главком».

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

«Криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – Мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що до дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях.

Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» та «Татнефти». Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5 % штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.

«У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в РФ, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії», – наголошує розвідка.

Як повідомлялось раніше, у двох великих містах Росії – Москві та Саратові – спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній.

Зокрема, Сили оборони активізували атаки по нафтопереробних заводах на території Росії. Є інформація, що понад 24% російських НПЗ було виведено з ладу. Через це ситуація з пальним на тимчасово окупованих українських територіях дуже складна.

Читайте також:

Теги: росія пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
10 вересня, 10:22
Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
5 вересня, 16:36
Інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася
У Росії шампанське вибухнуло і пробило жінці око
4 вересня, 11:04
Ювелірна компанія «Золотий вік» розірвала співпрацю з Настею Каменських після того, як та нещодавно на концерті у США заспівала російською
Як КДБ створювала Московську церкву в Україні і до чого тут Настя Каменських
1 вересня, 13:13
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
27 серпня, 19:12
Росія проігнорувала прохання Ірану під час війни
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану
25 серпня, 20:16
Володимир Зеленський: Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
21 серпня, 11:00

Економіка

Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Українська розвідка назвала причини скорочення промисловості Білорусі
Українська розвідка назвала причини скорочення промисловості Білорусі
Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua