Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
У складі «Альбасете» Зозуля провів 142 матчі, забив 26 голів

Зозуля виступав за «Альбасете» з 2017 по 2021 рік

Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля став зіркою гри Кубку Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

14 січня «Альбасете» вдома сенсаційно переміг «Реал» в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. На грі був присутній ексфутболіст збірної України та «Альбасете» Роман Зозуля.

Під час та після поєдинку вболівальники господарів поля тепло вітали українця. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Роман Зозуля (@zozulyaroman)

«Я дуже щасливий і вдячний за те, що був в цей історичний день з вами. Альбасете завжди буде в моєму серці і буде моїм домом, дякую за всю підтримку щодо мене і моєї країні», – написав Зозуля.

Він виступав за «Альбасете» з 2017 по 2021 рік. У складі клубу українець провів 142 матчі, забив 26 голів та віддав 11 результативних передач.

У національній збірній України Зозуля провів 33 матчі, забив 4 голи.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Зозуля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кравець повернувся з європейських чемпіонатів в УПЛ на початку повномасштабного вторгнення
Український футболіст Кравець потрапив в аварію
17 грудня, 2025, 15:57
Юран-молодший народився у Дюссельдорфі (Німеччина), а його останнім клубом у кар'єрі був турецький «Серікспор»
Син ексгравця «Динамо» розповів пропагандистам, що продовжує бути громадянином Росії
23 грудня, 2025, 11:52
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 2025, 13:37
Бруклін Бекхем має складні стосунки з батьком
Старший син Бекхема вимагає від батьків спілкуватися з ним лише через адвокатів
10 сiчня, 12:50
Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі
«Мені треба посидіти, випити пива, вина...». Мілевський порівняв себе з Роналду
29 грудня, 2025, 19:24
Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня
США виділили $250 млн на протидію дронам під час чемпіонату світу з футболу
31 грудня, 2025, 13:03
«Норвіч» висловив співчуття сім'ї та друзям уболівальника, який пішов з життя
Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії
12 сiчня, 09:59
У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
14 сiчня, 15:40
Контракт аргентинця із «Локомотивом» розрахований до 2028 року
У мережі завірусилося відео з футболістом російського клубу, який прибув на збір з зайвою вагою
Вчора, 09:36

Новини

Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua