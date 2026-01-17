Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»

Зозуля виступав за «Альбасете» з 2017 по 2021 рік

Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля став зіркою гри Кубку Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

14 січня «Альбасете» вдома сенсаційно переміг «Реал» в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. На грі був присутній ексфутболіст збірної України та «Альбасете» Роман Зозуля.

Під час та після поєдинку вболівальники господарів поля тепло вітали українця.

«Я дуже щасливий і вдячний за те, що був в цей історичний день з вами. Альбасете завжди буде в моєму серці і буде моїм домом, дякую за всю підтримку щодо мене і моєї країні», – написав Зозуля.

Він виступав за «Альбасете» з 2017 по 2021 рік. У складі клубу українець провів 142 матчі, забив 26 голів та віддав 11 результативних передач.

У національній збірній України Зозуля провів 33 матчі, забив 4 голи.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3