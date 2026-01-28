Останній тур Ліги чемпіонів. Анонс турнірних перспектив для всіх 36 команд

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів потраплять до 1/8 фіналу турніру

Сьогодні, 28 січня 2026 року, відбудеться останній восьмий тур основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. «Главком» розповідає про турнірні перспективи всіх 36 команд турніру.

Всі матчі 8 туру розпочнуться о 22:00 за київським часом. Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів потраплять до 1/8 фіналу турніру. Команди, які посядуть 9-24 місця вийдуть до 1/16 фіналу змагань. Клуби, які займуть 25-36 місця – припинять боротьбу у турнірі.

Достроково завершили боротьбу за потрапляння до плейоф

«Кайрат»

«Вільярреал»

«Славія»

«Айнтрахт»

Гарантували собі місце в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

«Реал» Мадрид

«Ліверпуль»

«Тоттенгем»

ПСЖ

«Ньюкасл Юнайтед»

«Челсі»

«Барселона»

«Спортінг» Лісабон

«Манчестер Сіті»

«Атлетіко» Мадрид

«Аталанта»

«Інтер»

«Ювентус»

Гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал»

«Баварія»

Турнірна таблиця

«Арсенал» – «Кайрат»

Арсеналу вистачить нічиєї, щоб гарантувати собі перше місце.

«Бенфіка» – «Реал»

Перемога «Реала» гарантує мадридцям потрапляння до топ-8. Нічиєї теж має вистачити мадридцям для кваліфікації до 1/8 фіналу. «Бенфіці» ж потрібна перемагати у гостях, а також сподіватися на невдачі конкурентів, щоб потрапити до топ-24.

«Ліверпуль» – «Карабах»

Перемога дозволить «Ліверпулю» залишиться у топ-8. Скоріш за все, англійців може влаштувати і нічия.

«Карабах» навіть у випадку поразки може залишитися у топ-24. Для азербайджанського клубу важливо уникнути розгрому, щоб гарантувати собі продовження боротьби у турнірі.

«Айнтрахт» – «Тоттенгем»

«Тоттенгему» потрібна перемагати, щоб гарантувати собі місце в топ-8

«ПСЖ» – «Ньюкасл»

Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння до топ-8 турніру. Перемога кожної з них забезпечить їй цей результат. А от нічия може не влаштувати обидва клуби. За такого варіанту і англійці, і французи можуть потрапити до 1/16 фіналу.

«Наполі» – «Челсі»

«Челсі» потрібно перемагати, щоб залишитися у топ-8. «Наполі» наразі знаходиться поза топ-24, тому на вболівальників чекає напружений поєдинок.

«Манчестер Сіті» – «Галатасарай»

«Сіті» потрібна впевнена перемога, щоб піднятися в зону в топ-8. «Галатасарай» може влаштувати і поразка для продовження боротьби.

«Аякс» – «Олімпіакос»

Обидві команди ведуть боротьбу за місце в топ-24. «Аякс» влаштує лише перемога та невдачі опонентів. Однак, швидше за все, нідерландці не потраплять до топ-24.

«Брюгге» – Марсель»

Бельгійці і французи ведуть боротьбу за місце в топ-24. «Брюгге» влаштує лише перемога у цій грі.

«Байер» – «Вільярреал»

«Байер» гратиме з «Вільярреалом», який вже не має шансів на продовження боротьби. Німців влаштує нічия для потрапляння до топ-24.

«Монако» – «Ювентус»

У випадку перемоги, «Ювентус» має певні шанси потрапити до топ-8. Але все буде залежати від поєдинків конкурентів.

«Атлетік» – «Спортинг»

«Атлетіку» потрібна перемога, щоб гарантувати собі місце в топ-24. «Спортинг» ж веде боротьбу за потрапляння до топ-8.

«Атлетіко» Мадрид – «Буде/Глімт»

Норвежців влаштує лише перемога для продовження боротьби, однак мадридцям вона потрібна теж, щоб спробувати потрапити до топ-8.

«Барселона» – «Копенгаген»

Ще одна гра, де лише перемога може гарантувати обом клубам позитивний турнірний результат. «Барселоні» – топ-8, «Копенгагену» – топ-24.

«Боруссія» – «Інтер»

«Інтер» вже в топ-24, а «Боруссії» лише фантастичний збіг обставин завадить там опинитися.

«ПСВ» – «Баварія»

«Баварія» вже в 1/8 фіналу, «ПСВ» для топ-24 має вистачити не програти у цьому поєдинку.

«Пафос» – «Славія»

«Пафосу» потрібна лише перемога для продовження боротьби.

«Юніон Сент-Жилуаз» – «Аталанта»

«Юніон Сент-Жилуаз» має грати лише на перемогу, але і її, скоріш за все, не вистачить для потрапляння до топ-24.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3