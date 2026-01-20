Головна Спорт Новини
Відомий словенський клуб може припинити своє існування

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
Попри славетну історію команда йшла в аутсайдерах в останні сезони національної першості
фото: Martin Metelko

«Домжале» був одним з важливих клубів для словенського футболу

Дворазовий чемпіон Словенії «Домжале» опинився на межі зникнення через гостру фінансову кризу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekipa. 

Команда, яка вигравала внутрішню першість у 2007 та 2008 році, стала банкрутом. Як повідомляють провідні спортивні видання, останні потенційні інвестори офіційно відмовилися від фінансування проєкту, що залишило керівництво клубу без жодних ресурсів для продовження виступів у поточному сезоні. «Жовта родина», як називають команду вболівальники, тривалий час вважалася зразком стабільності та славилася своєю футбольною академією, яка виховала десятки талантів для національної збірної, проте тепер клуб готується закрити свої двері після десятиліть успішної історії.

Зникнення «Домжале» безпосередньо вплине на структуру чемпіонату Словенії сезону 2025/26. Оскільки команда відмовилася від виступів саме на екваторі першості, друга половина турніру пройде за участі дев’яти колективів. Згідно з регламентом Футбольного союзу Словенії, результати всіх матчів за участю «Домжале» в першому колі залишаться в силі, оскільки команда встигла зіграти з кожним суперником рівну кількість ігор – по одній вдома та на виїзді. Це дозволяє зберегти відносну чесність змагань, попри те, що в кожному турі весняної частини сезону одна з команд буде змушена пропускати ігровий день. Для європейського футболу така ситуація є вкрай рідкісною, але УЄФА дозволяє проведення чемпіонату в такому форматі, якщо забезпечено рівні умови для всіх інших учасників.

Окрім двох чемпіонських титулів, у доробку «Домжале» залишаються два Кубки Словенії у 2011-му та 2017-му та успішні виступи на міжнародній арені. Офіційне оголошення про ліквідацію та зняття з турніру очікується в найближчі дні, що підведе риску під професійною історією колективу.

Нагадаємо, що у Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії. Президент фейкового клубу Араїк Асатрян повідомив пропагандистам, що він планує виступити у російській Другій лізі цього року, клуб подав усі документи для атестації у Футбольній національній лізі (ФНЛ). 

