Орбан вчергове лякає Європу: чого вимагає прем’єр Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини висунув ультиматум Брюсселю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагає від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки. Про свої ультимативні вимоги до Брюсселя очільник угорського уряду заявив у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на офіційній сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

За словами Орбана, у суботу, 4 квітня, він провів термінову телефонну розмову зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Головною темою стала ситуація в Європі, яку угорський прем’єр називає «критичною».

Політик стверджує, що на континент насувається серйозна енергетична криза, яка з кожним днем набирає обертів. Він лякає європейців неминучим дефіцитом палива та стрімким зростанням цін на комунальні послуги.

Орбан упевнений, що єдиний спосіб відвернути загрозу для європейської економіки – це негайне поповнення запасів нафти та газу з усіх можливих джерел, у максимальних обсягах і в найкоротші терміни.

Використавши загрозу кризи як головний аргумент, очільник угорського уряду закликав до кардинальної зміни політики ЄС.

«Кожен день має значення. Саме тому ми вимагаємо, щоб Брюссель негайно скасував санкції та обмеження, накладені на російську енергетику», – наголосив Віктор Орбан.

Окрім ультиматумів Євросоюзу, він висунув прямі вимоги й до Києва. Орбан безапеляційно заявив, що керівництво ЄС зобов’язане змусити президента України Володимира Зеленського негайно відновити повноцінну роботу нафтопроводу «Дружба».

Поточні ж плани Брюсселя щодо стратегічної відмови від російських енергоносіїв він назвав «дорогими та недоступними для сімей», закликавши європейських лідерів негайно відкинути цей шлях.

Нагадаємо, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

Як повідомлялося, європейські політики сумніваються, що вибори в Угорщині 12 квітня призведуть до зміни підходу Будапешта щодо України, навіть у разі перемоги опозиційного політика Петера Мадяра.

До слова, Європейський Союз обговорює кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Один із ключових варіантів передбачає розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, які наразі потребують одностайності. Йдеться, зокрема, про зовнішню політику та окремі рішення у межах довгострокового бюджету ЄС.