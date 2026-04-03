Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці

Єгор Голівець
Мандзюк домоглася закриття справи після року перевірок
Інфлюенсерка заявила про погрози вбивством і втрату доходів після конфлікту

Хмельницька блогерка Олена Мандзюк повідомила про закриття кримінального провадження, відкритого проти неї після звернення народного депутата Олексія Гончаренка. За її словами, слідство не встановило складу злочину в її діях. Про це повідомляє «Главком».

Блогерка написала, що слідство не встановило складу злочину в її діях. «Склад злочину – відсутній. Справу відкрили лише через звернення депутата Ради. Це єдина причина її існування», – заявила вона. За даними Мандзюк, у межах розслідування правоохоронці провели судову лінгвістичну експертизу, яка не виявила ознак розпалювання ворожнечі чи ненависті.

Скандал навколо Мандзюк розгорівся після її допису в соцмережах, у якому вона згадала, що її діти можуть вдарити інших дітей за використання російської мови. Після цього нардеп Гончаренко звернувся до правоохоронних органів, звинувативши її у розпалюванні ворожнечі.

На тлі резонансу було відкрито кримінальне провадження, яке супроводжувалося хвилею критики в соцмережах та широким публічним обговоренням. У межах розслідування правоохоронці провели, зокрема, судову лінгвістичну експертизу, яка мала визначити наявність ознак порушення.

Блогерка також заявила, що протягом розслідування зазнала значного тиску, зокрема втратила більшість доходів і стала об’єктом онлайн-булінгу.

«Він провокував хвилю булінгу, яка призвела до блокування моїх сторінок, страшних погроз убивства мені та моїм дітям. Особисто писав моїм рекламодавцям із закликом не працювати зі мною. На своїх соцмережах закликав бізнеси припинити співпрацю, маніпулюючи вигаданими фантазіями», – зазначила вона.

За словами Мандзюк, через ситуацію вона втратила близько 90% доходів і була змушена скоротити благодійну діяльність, зокрема фінансування операцій для військових. «Також через це я перестала оплачувати операції бійцям, яким допомагала відновлювати слух – для мене це найжахливіше», – додала блогерка.

Попри це, вона заявила, що планує продовжувати допомогу військовим і підтримку українських ініціатив, хоча й у менших обсягах.

Нагадаємо, що 20 лютого 2026 року ознаменувалася новим витком публічного конфліку між очільником «Укрпошти» Ігорем Смілянським та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Після взаємних звинувачень у розкраданні коштів, Смілянський подав симетричну заяву до НАБУ, звинувативши нардепа у прихованій політичній рекламі та невідповідності доходів статкам.

Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

