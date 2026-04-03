Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці

Інфлюенсерка заявила про погрози вбивством і втрату доходів після конфлікту

Хмельницька блогерка Олена Мандзюк повідомила про закриття кримінального провадження, відкритого проти неї після звернення народного депутата Олексія Гончаренка. За її словами, слідство не встановило складу злочину в її діях. Про це повідомляє «Главком».

Блогерка написала, що слідство не встановило складу злочину в її діях. «Склад злочину – відсутній. Справу відкрили лише через звернення депутата Ради. Це єдина причина її існування», – заявила вона. За даними Мандзюк, у межах розслідування правоохоронці провели судову лінгвістичну експертизу, яка не виявила ознак розпалювання ворожнечі чи ненависті.

Скандал навколо Мандзюк розгорівся після її допису в соцмережах, у якому вона згадала, що її діти можуть вдарити інших дітей за використання російської мови. Після цього нардеп Гончаренко звернувся до правоохоронних органів, звинувативши її у розпалюванні ворожнечі.

На тлі резонансу було відкрито кримінальне провадження, яке супроводжувалося хвилею критики в соцмережах та широким публічним обговоренням. У межах розслідування правоохоронці провели, зокрема, судову лінгвістичну експертизу, яка мала визначити наявність ознак порушення.

Блогерка також заявила, що протягом розслідування зазнала значного тиску, зокрема втратила більшість доходів і стала об’єктом онлайн-булінгу.

«Він провокував хвилю булінгу, яка призвела до блокування моїх сторінок, страшних погроз убивства мені та моїм дітям. Особисто писав моїм рекламодавцям із закликом не працювати зі мною. На своїх соцмережах закликав бізнеси припинити співпрацю, маніпулюючи вигаданими фантазіями», – зазначила вона.

За словами Мандзюк, через ситуацію вона втратила близько 90% доходів і була змушена скоротити благодійну діяльність, зокрема фінансування операцій для військових. «Також через це я перестала оплачувати операції бійцям, яким допомагала відновлювати слух – для мене це найжахливіше», – додала блогерка.

Попри це, вона заявила, що планує продовжувати допомогу військовим і підтримку українських ініціатив, хоча й у менших обсягах.

