Ще двоє гравців через травми пропустять жовтневі матчі збірної України з футболу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Ще двоє гравців через травми пропустять жовтневі матчі збірної України з футболу
Півзахисник іспанської «Жирони» Віктор Циганков через травму не допоможе збірній

Захисник збірної України Тимчик покинув розташування команди через ушкодження, отримане в клубі

Збірна України з футболу продовжує втрачати гравців напередодні матчів кваліфікації чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Захисник збірної України Олександр Тимчик покинув розташування команди через ушкодження, отримане в клубі «Динамо». Також півзахисник іспанської «Жирони» Віктор Циганков через травму не допоможе збірній.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі – «Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Євген Чеберко («Коламбус Крю» США), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Трент, Англія).

Збір національної команди розпочався 6 жовтня в Польщі. 8-го числа синьо-жовті вирушать до Рейк’явіка, де 9-го відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на арені поєдинку Ісландія – Україна, стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі
4 жовтня, 10:28
Митрофанов: Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
3 жовтня, 16:37
У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)
3 жовтня, 11:52
Для виходу до Ліги А другого раунду потрібно посісти перше або друге місце у квартеті
Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії
1 жовтня, 19:26
П'єр-Емерік Обамеянг допоміг «Марселю» розгромити «Аякс»
36-річний гравець «Марселя» встановив рекорд Ліги чемпіонів
1 жовтня, 11:08
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України батьки відправили 14-річного Богдана до Польщі
18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України
30 вересня, 20:23
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30
Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія»
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
18 вересня, 13:07
Бруну Лаже втратив посаду головного тренера «Бенфіки»
Клуб Трубіна та Судакова лишився без головного тренера
17 вересня, 10:24

Титулований воротар з Росії завершує процес отримання громадянства Норвегії
Титулований воротар з Росії завершує процес отримання громадянства Норвегії
Ще двоє гравців через травми пропустять жовтневі матчі збірної України з футболу
Ще двоє гравців через травми пропустять жовтневі матчі збірної України з футболу
Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
