Григор'єв: Моя віза все ще перебуває на розгляді після більше двох місяців очікування

Чемпіонат світу з гревелу проходив з 10 по 11 жовтня

Російський велогонщик Олександр Григор'єв не зміг взяти участь у Чемпіонаті світу з гревелу, який проходив з 10 по 11 жовтня в Австралії, через проблеми з оформленням візи. Про це спортсмен повідомив пропагандистам, інформує «Главком».

«Моя віза все ще перебуває на розгляді після більше двох місяців очікування. На жаль, я так і не зміг дістатися Австралії, незважаючи на відмінну фізичну форму перед цією гонкою», – сказав росіянин.

Перемогу на Чемпіонаті світу з гревелу в категорії «еліта» здобув данець Магнус Бак Кларіс, другим став Флоріан Вермерш (Бельгія), третім – Коннор Свіфт (Велика Британія).

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.