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Російський велогонщик пропустив Чемпіонат світу в Австралії через проблеми з візою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський велогонщик пропустив Чемпіонат світу в Австралії через проблеми з візою
Григор'єв: Моя віза все ще перебуває на розгляді після більше двох місяців очікування

Чемпіонат світу з гревелу проходив з 10 по 11 жовтня

Російський велогонщик Олександр Григор'єв не зміг взяти участь у Чемпіонаті світу з гревелу, який проходив з 10 по 11 жовтня в Австралії, через проблеми з оформленням візи. Про це спортсмен повідомив пропагандистам, інформує «Главком».

«Моя віза все ще перебуває на розгляді після більше двох місяців очікування. На жаль, я так і не зміг дістатися Австралії, незважаючи на відмінну фізичну форму перед цією гонкою», – сказав росіянин.

Перемогу на Чемпіонаті світу з гревелу в категорії «еліта» здобув данець Магнус Бак Кларіс, другим став Флоріан Вермерш (Бельгія), третім – Коннор Свіфт (Велика Британія).

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: велоспорт велосипедист візи

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