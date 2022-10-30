«Кухар Путіна» вимагає заблокувати YouTube для росіян

Євген Пригожин скаржиться, що YouTube публікує «русофобський контент»

Російський бізнесмен, засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» направив до Генеральної прокуратури РФ заяву, в якій закликав обмежити у Росії доступ до відеосервісу YouTube, а також оголосити «небажаною» діяльність компанії Google у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії Пригожина «Конкорд».

У повідомленні наголошується, що після початку війни РФ проти України YouTube нібито веде «інформаційну війну, спрямовану на очорнення образу Росії в очах користувачів». Також зазначається, що сервіс нібито публікує «русофобський контент, заклики до скидання влади у РФ та деструктивні матеріали».

«YouTube наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює свідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил», – сказано в заяві Пригожина.

Бізнесмен вважає, що США ведуть інформаційну війну з Росією – і «як основну зброю ураження активно використовується дезінформація та негативні установки, що впроваджуються за допомогою YouTube». Пригожин заявив, що відеосервіс проводить «послідовну політику цензури для російських каналів». Він нагадав, що нещодавно сервіс обмежив доступ до акаунтів Ради Федерації РФ.

Нагадаємо, як повідомила раніше британська розвідка, у приватній військовій компанії «Вагнера» значно послабили правила відбору найманців. Тепер туди беруть в'язнів навіть з тяжкими захворюваннями, такими як ВІЛ та гепатит C. На думку аналітиків розвідки Великої Британії, це свідчить про новий підхід до формування ПВК, в якому на перше місце виходить кількість, а не якість. Раніше ПВК «Вагнера» зберігала відносно високі стандарти щодо особового складу, набираючи переважно колишніх професійних військових.

Газета Washington Post із посиланням на офіційних осіб США раніше повідомила, що особою з оточення російського диктатора Володимира Путіна, яка наважилася висловити йому «значну незгоду» з рішеннями щодо війни проти України, був засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. За даними співрозмовників видання, Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Також у ISW зазначили, що Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.