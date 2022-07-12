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    Новини

    Росія обманула дискваліфікованого за підтримку війни гросмейстера

    Федерація шахів Росії відмовилася подавати позов щодо дискваліфікації Сергія Карякіна - Росія обманула дискваліфікованого за підтримку війни гросмейстера
    Федерація шахів Росії відмовилася подавати позов щодо дискваліфікації Сергія Карякіна
    фото: російські ЗМІ

    ФІДЕ дискваліфікувала Сергія Карякіна у березні цього року

    Російський гросмейстер Сергій Карякін, відсторонений Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ) за політичні висловлювання, звинуватив Федерацію шахів Росії у відмові захищати його інтереси в судах. Про це він написав у своєму Telegram.

    «Федерація проявила ініціативу і обіцяла захищати мене в судах. Після відхилення апеляції у ФІДЕ потрібно було йти до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Однак, навіть не попередивши мене, Федерація шахів Росії відмовилася подавати позов, зважаючи на те, що «шансів немає». Я про це дізнався за кілька днів до закінчення терміну подання позову» – обурюється шахіст.

    Гросмейстер наголосив, що через дії Федерації «дорогоцінний час було втрачено» – Карякін не мав знайти юристів, оплатити їхню роботу і підготувати документи в такі стислі терміни.

    Також Карякін нагадав, що у серпні 2021 року він дійшов до фіналу Кубка світу та відібрався на турнір претендентів, від участі у якому його надалі усунули.

    «Федерація шахів проігнорувала мій успіх і не запропонувала допомоги у підготовці, хоча перемога в цьому турнірі гарантує матч на першість світу», – наголосив гросмейстер.

    Зазначимо, 21 березня 2022 року дисциплінарна комісія ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна на шість місяців у зв'язку з його публічною підтримкою війни Росії проти України. Пізніше Апеляційна палата Комісії ФІДЕ з етики та дисципліни (EDC) відхилила апеляцію росіянина.

    Нагадаємо, раніше російська кіберспортивна команда Virtus.pro була дискваліфікована з міжнародних змагань через використання знаку Z, який став символом війни Росії проти України.

    Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.

    Теги: росія війна шахи #stoprussia
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    Росія обманула дискваліфікованого за підтримку війни гросмейстера