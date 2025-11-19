Поліція розпочала розслідування щодо справи команди УПЛ
Новачків елітного дивізіону продовжують переслідувати репутаційні проблеми
Національна поліція України розпочала розслідування щодо можливої причетності новачка Української Прем'єр-ліги, футбольного клубу СК «Полтава» до договірних матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агенство «Центр новин».
Розслідування охоплює підозри у порушенні п'яти окремих і значних статей Кримінального кодексу України: це – шахрайство (ст. 190 ККУ), незаконний вплив на результати спортивних змагань (ст. 369-3 ККУ), діяльність нелегальних гральних схем (ст. 203-2 ККУ), вимагання (ст. 189 ККУ) та легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Колишній голова Комітету етики та чесної гри УАФ, Франческо Баранка, публічно назвав декілька матчів СК «Полтава» у поточному сезоні, що викликали особливі підозри: зокрема, ігри проти «Руха» (1:2, вирішальний гол на 86-й хвилині) та «Оболоні» (1:2, гол «Полтави» на 90+3 хвилині), а також матч проти «Кривбаса» (2:2), під час якого був зафіксований аномальний стрибок ставок на «тотал більше 1.5» у першому таймі.
Окремим випадком стала гра Кубка України проти «Ниви» (0:3), яка ініціювала розслідування від Комітету етики та чесної гри УАФ. Баранка оцінив потенційний прибуток, отриманий зацікавленими особами від цих махінацій, у значну суму – від 500 тисяч до 1 мільйона євро, і висловив припущення, що до організації нової схеми може бути причетний той самий контрагент, який раніше фігурував у скандальній справі ФК «Олімпік».
Раніше СК «Полтаву» оштрафували на майже 2,5 млн грн через порушення рекламного законодавства. Клуб рекламував казино та розмістив відеоролик у Києві замість Полтави. Клуб наразі перебуває на останньому місці турнірної таблиці з шістьма очками.
Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
