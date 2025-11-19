Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Поліція розпочала розслідування щодо справи команди УПЛ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Поліція розпочала розслідування щодо справи команди УПЛ
Перед початком сезону на клуб наклали додаткові фінансові санкції через неправдиві дані щодо місця проведення домашніх матчів
фото: офіційний сайт СК «Полтава»

Новачків елітного дивізіону продовжують переслідувати репутаційні проблеми

Національна поліція України розпочала розслідування щодо можливої причетності новачка Української Прем'єр-ліги, футбольного клубу СК «Полтава» до договірних матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агенство «Центр новин». 

Розслідування охоплює підозри у порушенні п'яти окремих і значних статей Кримінального кодексу України: це – шахрайство (ст. 190 ККУ), незаконний вплив на результати спортивних змагань (ст. 369-3 ККУ), діяльність нелегальних гральних схем (ст. 203-2 ККУ), вимагання (ст. 189 ККУ) та легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Колишній голова Комітету етики та чесної гри УАФ, Франческо Баранка, публічно назвав декілька матчів СК «Полтава» у поточному сезоні, що викликали особливі підозри: зокрема, ігри проти «Руха» (1:2, вирішальний гол на 86-й хвилині) та «Оболоні» (1:2, гол «Полтави» на 90+3 хвилині), а також матч проти «Кривбаса» (2:2), під час якого був зафіксований аномальний стрибок ставок на «тотал більше 1.5» у першому таймі.

Окремим випадком стала гра Кубка України проти «Ниви» (0:3), яка ініціювала розслідування від Комітету етики та чесної гри УАФ. Баранка оцінив потенційний прибуток, отриманий зацікавленими особами від цих махінацій, у значну суму – від 500 тисяч до 1 мільйона євро, і висловив припущення, що до організації нової схеми може бути причетний той самий контрагент, який раніше фігурував у скандальній справі ФК «Олімпік».

Раніше СК «Полтаву» оштрафували на майже 2,5 млн грн через порушення рекламного законодавства. Клуб рекламував казино та розмістив відеоролик у Києві замість Полтави. Клуб наразі перебуває на останньому місці турнірної таблиці з шістьма очками. 

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Франческо Баранка ФК «Полтава» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
2 листопада, 19:55
У прямому ефірі гру «Шахтар» – «Динамо» можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ
«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру чемпіонату України
1 листопада, 13:05
Україна зустрічалася з Ісландією у відборі на чемпіонат світу-2018
Україна перемогла Ісландію та вийшла до плей-оф відбору на Чемпіонат світу
16 листопада, 20:57
Татуювання – більше, ніж малюнок
Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
12 листопада, 19:10
«Олександрія» продовжує проводити невдалий сезон, перебуваючи у зоні пониження
Ультрас «Олександрії» пояснили, чому влаштовували бунт на домашніх матчах
12 листопада, 02:05
Сан-Сіро має прийняти церемонію відкриття Олімпійських Ігор-2026
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено
10 листопада, 23:10
Артем Довбик відзначився першим асистом за «Рому» в єврокубках
Асист Довбика та гегемонія данців. Чим запам'ятався четвертий раунд Ліги Європи?
7 листопада, 03:12
Чинний володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле потрапив до символічної збірної 2025 року
FIFPro оприлюднила символічну футбольну збірну 2025 року
3 листопада, 18:05
Гравець змінив чотири чемпіонати за останні п'ять років
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
29 жовтня, 23:54

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua