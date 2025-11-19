Поліція розпочала розслідування щодо справи команди УПЛ

Перед початком сезону на клуб наклали додаткові фінансові санкції через неправдиві дані щодо місця проведення домашніх матчів

Новачків елітного дивізіону продовжують переслідувати репутаційні проблеми

Національна поліція України розпочала розслідування щодо можливої причетності новачка Української Прем'єр-ліги, футбольного клубу СК «Полтава» до договірних матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агенство «Центр новин».

Розслідування охоплює підозри у порушенні п'яти окремих і значних статей Кримінального кодексу України: це – шахрайство (ст. 190 ККУ), незаконний вплив на результати спортивних змагань (ст. 369-3 ККУ), діяльність нелегальних гральних схем (ст. 203-2 ККУ), вимагання (ст. 189 ККУ) та легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Колишній голова Комітету етики та чесної гри УАФ, Франческо Баранка, публічно назвав декілька матчів СК «Полтава» у поточному сезоні, що викликали особливі підозри: зокрема, ігри проти «Руха» (1:2, вирішальний гол на 86-й хвилині) та «Оболоні» (1:2, гол «Полтави» на 90+3 хвилині), а також матч проти «Кривбаса» (2:2), під час якого був зафіксований аномальний стрибок ставок на «тотал більше 1.5» у першому таймі.

Окремим випадком стала гра Кубка України проти «Ниви» (0:3), яка ініціювала розслідування від Комітету етики та чесної гри УАФ. Баранка оцінив потенційний прибуток, отриманий зацікавленими особами від цих махінацій, у значну суму – від 500 тисяч до 1 мільйона євро, і висловив припущення, що до організації нової схеми може бути причетний той самий контрагент, який раніше фігурував у скандальній справі ФК «Олімпік».

Раніше СК «Полтаву» оштрафували на майже 2,5 млн грн через порушення рекламного законодавства. Клуб рекламував казино та розмістив відеоролик у Києві замість Полтави. Клуб наразі перебуває на останньому місці турнірної таблиці з шістьма очками.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».