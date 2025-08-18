Санон увійшов до топ-5 найкращих асистентів в історії збірної України з баскетболу
В активі Санона 82 результативні передачі у складі збірної України
За підсумком матчу проти Швейцарії у пре-кваліфікації на ЧС-2027 відбулись зміни в історичному рейтингу національної збірної з баскетболу за передачами. Про це повідомляє «Главком».
Іссуф Санон віддав 5 передач і загалом 15 в трьох матчах пре-кваліфікації ЧС-2027, обійшовши тренера збірної Сергія Гладиря і вийшовши на п’яте місце.
Олександр Ковляр віддав проти Швейцарії 4 асисти і вийшов на одноосібне восьме місце, залишивши за спиною Олександра Мішулу. Загалом Ковляр в останніх трьох матчах віддав 19 передач і вже в наступній грі може обійти Богдана Близнюка.
Кращі асистенти в історії збірної України (всього):
- Денис Лукашов – 228
- Олександр Липовий – 142
- В'ячеслав Бобров – 108
- Юджін Джетер – 94
- Іссуф Санон – 82
- Богдан Близнюк – 77
- Олександр Ковляр – 74
- Олександр Мішула – 69
- Леонід Яйло – 68
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.