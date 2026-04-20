Снігур, Стародубцева і Калініна вийшли до фіналу кваліфікації супертурніру в Мадриді

В основній сітці тисячника в Мадриді вже чотири українки

Українські тенісистки Дарія Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна вийшли у фінал кваліфікації грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). Про це повідомляє «Главком».

Як зіграли українки у Мадриді

У першому колі відбору Снігур у двох сетах здолала представницю Бразилії Наухані Віторію Леме Да Сілву за 58 хвилин.

Стародубцева також у двох сетах розгромила італійку Лукрецію Стефаніні за 1 годину та 16 хвилин. Юлія за увесь матч віддала суперниці лише один гейм.

Третя українка у кваліфікації Калініна розгромила іспанку Марину Бассольс за 1 годину та 5 хвилин.

WTA 1000. Мадрид. Кваліфікація

Наухані Віторія Леме Да Сілва (Бразилія) – Дарія Снігур (Україна) 5:7, 1:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія) 6:0, 6:1

Марина Бассольс (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 1:6

Хто наступні суперниці українок?

Наступною суперницею Снігур буде Ханне Вандевінкель з Бельгії. Дарія вдруге у кар'єрі виступає у Мадриді. Торік Снігур поступилася Марії Лурдес Карле на старті кваліфікації.

Стародубцева вдруге грає у Мадриді. Минулого року вона також розпочинала свій виступ із кваліфікації та змогла дістатися четвертого кола. Наступною суперницею Юлії буде Анастасія Павлюченкова.

Калініна вп’яте виступає у Мадриді, проте вперше розпочинає свою участь із кваліфікації. Найкращий свій результат українка показала чотири роки тому, коли дісталася чвертьфіналу. За місце в основній сітці Ангеліна зіграє проти Слоан Стівенс (США).

Як відомо, в основній сітці турніру в Мадриді виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Нагадаємо, що українська тенісистка Вероніка Подрез піднялась в рейтингу WTA на 62 позиції. А Марта Костюк підвищилася на п'ять місць.