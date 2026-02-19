Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 18 лютого

Норвезький «Буде-Глімт» ще ніколи у своїй історії не виходив до шістнадцятки найкращих команд Європи

Під час ігор другого ігрового дня трапилася перша нічия на стадії плейоф

Відбулася друга частина матчів першого раунду плейоф головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Карабах» – «Ньюкасл»

«Ньюкасл» здобув розгромну перемогу над «Карабахом» з рахунком 6:1 у відкритті дня Ліги чемпіонів, повністю домінуючи на полі з перших хвилин зустрічі. За три хвилини від початку матчу гості відкрили рахунок завдяки тому, що Ентоні Гордон швидко зорієнтувався у штрафному майданчику та пробив у лівий нижній кут після передачі Дена Берна. На восьмій хвилині перевагу англійців подвоїв Малік Тіав, який замкнув подачу Кірана Тріпп’єра. «Карабах» епізодично намагався чинити опір, але господарям поєдинку це мало виходило.

Події почали розгортатися ще стрімкіше у другій половині тайму. Після перегляду VAR арбітр Еспен Ескас призначив пенальті у ворота азербайджанського клубу, і на 32-й хвилині Гордон впевнено реалізував одинадцятиметровий удар. Уже за хвилину він вийшов віч-на-віч із голкіпером та зробив рахунок 0:4. Наприкінці першого тайму ще один пенальті було призначено після фолу Кохальскі, і Гордон на 45+1-й хвилині оформив «покер» (чотири забиті м'ячі в одному матчі), довівши рахунок до нищівних 0:5. Завдяки цьому англієць встановив одразу кілька досягнень, ставши одним із небагатьох гравців, які забили чотири рази за перший тайм та першим в історії свого клубу з подібною результативністю.

Після перерви господарі все ж зуміли забити гол престижу. Спочатку взяття воріт Елвіна Джафаркулієва було скасовано через офсайд, однак після повторного перегляду VAR на 56-й хвилині арбітр зарахував м’яч. Втім, суттєво інтригу це не додало. Англійці вирішили насипати сіль на рану азербайджанським вболівальникам та на 72-й хвилині знову забити. Тоді Джейкоб Мерфі підхопив м’яч у штрафному майданчику та пробив з рикошетом, який Кохальскі не зміг парирувати. Проте у кінцівці зустрічі воротар «Карабаха» ще кілька разів продемонстрував клас, парирувавши небезпечні удари Дена Берна та Вільяма Осули, але загальної картини це вже не змінило, завершивши неймовірно складне завдання відіграти п'ять м'ячів «Карабаху» на виїзді.

Варто зазначити, що українець Олексій Кащук був у заявці «Карабаха» на цей матч, однак на поле так і не вийшов, залишившись у запасі протягом усього поєдинку.

«Брюгге» – «Атлетіко» Мадрид

«Брюгге» та «Атлетіко» Мадрид видали яскравий поєдинок, який завершився результативною нічиєю 3:3.

Першими ініціативу швидко захопили гості. Їхній перший реальний шанс на взяття воріт трапився на восьмій хвилині, коли арбітр Гленн Нюберг після перегляду відеоповтору призначив пенальті у ворота «Брюгге». Його пробив Хуліан Альварес, який впевнено реалізував одинадцятиметровий та вивів «Атлетіко» вперед. Господарі намагалися шукати можливості для атак, щоб відповісти, але іспанський клуб контролював темп гри. На четвертій хвилині доданого часу мадридці подвоїли перевагу: після подачі з кутового Антуан Грізманн головою скинув м’яч на Адемолу Лукмана, який безпомилково відправив його у сітку.

Однак після перерви команда Івана Леко заграла значно агресивніше. На 52-й хвилині Рафаель Оньєдіка скористався відскоком у штрафному майданчику та скоротив відставання для «Брюгге». Спершу арбітр перевіряв епізод через VAR, але гол було підтверджено. За вісім хвилин бельгійці зрівняли рахунок: Ніколо Трезольді замкнув передачу Мамаду Діахона точним ударом у нижній кут.

Це не особливо сподобалося «Атлетіко», який одразу ж намагався повернути контроль над грою. Дієго Сімеоне провів низку замін, випустивши, зокрема, Александера Серлота, який на 69-й хвилині влучив у стійку. У підсумку саме мадридці знову вийшли вперед на 79-й хвилині через прикрий автогол Хоеля Ордоньєса після невдалого зрізання передачі.

Здавалося, що гості втримають перемогу, оскільки ігрового часу лишалося не так багато, однак кінцівка вийшла драматичною. На 89-й хвилині Хрістос Цоліс відправив м’яч у сітку, але взяття воріт було скасовано через офсайд. Після повторного перегляду VAR на 90-й хвилині арбітр все ж зарахував гол, через що рахунок на табло став 3:3. Таким він лишився і по завершенню компенсованого часу, нагадавши першу зустріч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між «Монако» та ПСЖ.

«Буде-Глімт» – «Інтер»

«Буде-Глімт» здобув яскраву перемогу над «Інтером» з рахунком 3:1, продемонструвавши потужну ефективність у другому таймі, зумівши скористатися своїми шансами.

Активніше розпочали зустріч італійці. На п'ятій хвилині Лаутаро Мартінес мав нагоду відкрити рахунок, однак його удар було заблоковано. Згодом Маттео Дарміан поцілив у стійку, а Карлос Аугусто після подачі ледь не проштовхнув м’яч у сітку – захисник виніс його з лінії воріт. Проте першими забили господарі. На 20-й хвилині Каспер Гег віддав розрізну передачу, і Сондре Фет влучно пробив у лівий кут, зробивши рахунок 1:0.

«Інтеру» знадобилося десять хвилин, щоб відігратися. Після серії атак Франческо Піо Еспозіто підібрав м’яч у штрафному майданчику й відправив його в сітку. До перерви італійці продовжували тиснути, але реалізація підводила: з десяти ударів лише три були у площину воріт, і однин містив гольову загрозу.

На старті другого тайму «Інтер» створив ще кілька нагод: Еспозіто змарнував чудовий момент, а Мартінес після добивання влучив у стійку. І саме після цього відрізка «Буде-Глімт» переламав гру. На 61-й хвилині Єнс Гауге отримав передачу від Каспера Гега та ефектним ударом у ліву «дев’ятку» вивів господарів уперед, а за три хвилини сам Гег замкнув передачу Уле Блумберга, спрямувавши м’яч у нижній кут повз Янна Зоммера.

Після цього тренер «Інтера» Крістіан Ківу провів низку замін, випустивши Маркуса Тюрама та Пйотра Зелінського, однак переломити хід гри гостям не вдалося. «Буде-Глімт» грамотно оборонявся, і в підсумку рахунок залишився незмінним.

«Олімпіакос» – «Баєр»

Перший тайм фактично заключного поєдинку першого тижня Лігич чемпіонів минув у рівній боротьбі. Перші хвилини були сповнені боротьби без м'яча та отримання жовтих карток, але серйозних гольових моментів не було. Перший гарний шанс був у «Баєра» на 16-й хвилині, коли Патрік Шик пробивав із вигідної позиції, однак Константінос Цолакіс упевнено впорався з ударом. Найреальніший шанс до перерви мав Ібрагім Маса на 29-й хвилині – його постріл під поперечину воротар «Олімпіакоса» перевів у стійку блискучим сейвом.

Господарі відповіли наприкінці тайму. Мехді Таремі відправив м’яч у сітку на 45-й хвилині, однак після перегляду VAR арбітр Жоау Піньєйру зафіксував офсайд і скасував взяття воріт. Через це команди пішли на перерву без забитих м’ячів.

Після відпочинку «Баєр» суттєво додав у швидкості. На 60-й хвилині Патрік Шик відкрив рахунок, скориставшись точною передачею та пробивши під ліву стійку повз голкіпера. А вже за три хвилини чеський форвард оформив дубль, вистрибнувши вище за захисників і головою замкнувши подачу з кутового. «Олімпіакос» намагався змінити хід гри за допомогою замін, однак створити по-справжньому небезпечні моменти біля воріт суперника не зумів. «Баєр» контролював темп і впевнено довів матч до перемоги з рахунком 0:2.

Наступного тижня дуелі зміняться місцями. Клуби, які грали 18 лютого, зіграють раніше, 24 лютого, а ті, команди, які грали перед ними 17 лютого, отримають додатковий день перепочинку і зіграють 25 лютого.

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перші матчі (18 лютого)

«Карабах» – «Ньюкасл» 1:6 (0:5)

Голи: Джафаркулієв (54) – Гордон (3, 32, 33, 45+1), Тшау (8), Мерфі (72)

«Брюгге» – «Атлетіко» Мадрид 3:3 (0:2)

Голи: Оньєдіка (51), Тресольді (60), Цоліс (89) – Альварес (8), Лукман (45+4), Ордоньєс (автогол, 79)

«Буде-Глімт» – «Інтер» 3:1 (1:1)

Голи: Фет (20), Гауге (61), Хег (64) – Еспозіто (30)

«Олімпіакос» – «Баєр» 0:2 (0:0)

Голи: Шик (60, 63)

Нагадаємо, що 17 лютого пройшли перші поєдинки футбольної «євровесни». Під час нього у Лізі чемпіонів сталися як мінімальні перемоги, так і впевнені звитяги.