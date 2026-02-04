«Арсенал» у драматичному двобої переміг «Челсі» й став фіналістом Кубка англійської ліги

«Челсі» продовжив свою безвиграшну серію в матчах проти «Арсеналу»

Гол Кая Гаверца визначив долю чергового дербі Лондона

«Арсенал» вирвав перемогу над «Челсі» й дістався фіналу Кубка англійської ліги-2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Після першої, січневої дуелі, «Арсенал» мав перевагу в один гол (3:2). «Челсі» намагався нівелювати її у матчі-відповіді вчора, 3 лютого 2026 року, але цього разу ворота підопічних Мікеля Артети залишилися «сухими».

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. Не дав поєдинку завершитися внічию ексгравець «Челсі» Кай Гаверц. Незадовго до завершення компенсованого часу він вивів «Арсенал» уперед, розібравшись із воротарем Робертом Санчесом.

Зазначимо, що Челсі не перемагав Арсенал із серпня 2021 року. Відповідна безвиграшна серія «синіх» тепер налічує 10 протистоянь, у трьох з яких переможця виявлено не було.

Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу

Арсенал – Челсі 1:0

Гол: Гаверц, 90+7

У фіналі Кубка англійської ліги «Арсенал» опинився вперше з 2018 року. Тоді лондонці поступилися «Манчестер Сіті» (0:3). Загалом у вирішальних матчах турніру «каноніри» мають дві перемоги й шість поразок.

Найбільші шанси стати майбутнім суперником лондонського клубу є якраз у «Манчестер Сіті». Сьогодні, 4 лютого 2026 року, «містяни» прийматимуть переможця турніру в 2025 році «Ньюкасл Юнайтед» після виїзної перемоги над ним (2:0) місяцем раніше.

Нагадаємо, український футболіст Челсі Михайло Мудрик прокоментував конфлікт із польським гравцем у CS2.