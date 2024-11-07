УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Чотири гравці клубів, які виступають у Лізі чемпіонів, змагатимуться за звання найкориснішого цього тижня

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомили на сторінці ЛЧ.

До списку увійшов форвард Спортінга Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик у ворота Ман Сіті. Номінований і вінгер Ліверпуля Луїс Діас, який також відзначився хет-триком у матчі проти Байєра.

Форвард Зальцбурга Карім Конате, колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, також потрапив до номінації (оформив дубль у матчі проти Фейєнорда). Четвертим претендентом став вінгер Селтіка Ніколас Кюн, який оформив дубль у ворота РБ Лейпцига.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.