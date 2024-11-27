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17-річний українець Степанов дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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17-річний українець Степанов дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів
Степанов став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів серед українців

Степанов став першим українцем, який зіграв у Лізі чемпіонів до досягнення повноліття

Форвард «Баєра» Артем Степанов у вівторок, 26 листопада, вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти «Зальцбурга».

17-річний українець на 73-й хвилині за рахунку 5:0 замінив Патріка Шика.

Це дебютний матч футболіста в Лізі чемпіонів, за першу команду «Баєра» та загалом на дорослому рівні.

Степанов також став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів серед українців. Він вийшов на поле у віці 17 років, 3 місяці та 16 днів.

Попередній рекорд належав Дмитру Чигринському, який 7 грудня 2004 року зіграв за «Шахтар» в Лізі чемпіонів проти «Барселони» (2:0) у віці 18 років та 1 місяць.

Степанов став першим українцем, який зіграв в турнірі до досягнення повноліття.

Нагадаємо, у середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» зіграє з нідерландським ПСВ у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на стадіон «Філіпс» у Ейндговені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру ПСВ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна» .

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, у попередньому турі «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

Між собою у Лізі чемпіонів клуби зустрічалися вперше від сезону 2016/17, коли зіграли у третьому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Тоді команди обмінялись перемогами з однаковим рахунком 2:0, але за підсумком двоматчевого протистояння «гірники» поступились у серії пенальті.

«Шахтар» почав тиснути на «Янг Бойз» від початку першого тайму. На дев'ятій хвилині Егіналду забив гол, але його скасували через офсайд.

Згодом «Шахтар» зумів створити ще два небезпечні моменти біля воріт «Янг Бойз», однак відкрити рахунок вдалось швейцарцям на 27-й хвилині матчу. Шейк Ніассе віддав результативну передачу на Кастріота Імері, який забив гол.

Пізніше Георгій Судаков віддав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Олександр Зубков. А трохи згодом Судаков і сам став автором голу, простріливши у лівий нижній кут воріт швейцарців.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур

«Шахтар» – «Янг Бойз» 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Байєр» (Леверкузен)

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