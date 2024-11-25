Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСВ – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ПСВ – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом

Гру ПСВ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» зіграє з нідерландським ПСВ у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на стадіон «Філіпс» у Ейндговені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру ПСВ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна» .

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, у попередньому турі «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

Між собою у Лізі чемпіонів клуби зустрічалися вперше від сезону 2016/17, коли зіграли у третьому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Тоді команди обмінялись перемогами з однаковим рахунком 2:0, але за підсумком двоматчевого протистояння «гірники» поступились у серії пенальті.

«Шахтар» почав тиснути на «Янг Бойз» від початку першого тайму. На дев'ятій хвилині Егіналду забив гол, але його скасували через офсайд.

Згодом «Шахтар» зумів створити ще два небезпечні моменти біля воріт «Янг Бойз», однак відкрити рахунок вдалось швейцарцям на 27-й хвилині матчу. Шейк Ніассе віддав результативну передачу на Кастріота Імері, який забив гол.

Пізніше Георгій Судаков віддав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Олександр Зубков. А трохи згодом Судаков і сам став автором голу, простріливши у лівий нижній кут воріт швейцарців.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур

«Шахтар» – «Янг Бойз» 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ПСВ (Ейндховен) ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед наших потенційних суперників – Шотландія, Сербія, Бельгія та Угорщина
Жеребкування плей-оф Ліги націй: сьогодні Україна дізнається наступного суперника
22 листопада, 12:27
За нинішній сезон УЄФА переведе РФ €4,224 млн
УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро
19 листопада, 19:13
Артем Довбик
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням
13 листопада, 15:48
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін посів третє місце в голосуванні за найкращого воротаря світу
На скільки відстав Лунін від переможця? Названі очки топ-десятки Яшин Трофі
12 листопада, 14:23
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
11 листопада, 04:02
На ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі напали антисеміти в Амстердамі
Нідерланди на кілька днів заборонили демонстрації: що стало причиною
9 листопада, 07:20
Андрій Васюренко є чоловіком сестри легенди українського футболу Андрія Шевченка
Чоловік сестри Андрія Шевченка міг заплатити $20 тисяч, щоб незаконно виїхати за кордон, – ЗМІ
7 листопада, 20:40
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом
«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи
7 листопада, 12:05
У Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак
26 жовтня, 19:47

Новини

ПСВ – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
ПСВ – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула історичне «срібло» Кубка світу
Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула історичне «срібло» Кубка світу
Бився у шортах зі словами «Маріуполь» і «Україна». Ханаков здобув яскраву перемогу в США
Бився у шортах зі словами «Маріуполь» і «Україна». Ханаков здобув яскраву перемогу в США
17-річна українська стрибунка з трампліна Глухова встановила унікальне досягнення
17-річна українська стрибунка з трампліна Глухова встановила унікальне досягнення
Зірці «Манчестер Сіті» Голанду загрожує один день ув'язнення у Швейцарії
Зірці «Манчестер Сіті» Голанду загрожує один день ув'язнення у Швейцарії
Український боксер Олександр Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
Український боксер Олександр Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
46K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
16K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua