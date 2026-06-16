Справжня лихоманка. Герой матчу Іспанія – Кабо-Верде стрімко підкорив соцмережі

Возінья встановив кілька вражаючих досягнень після свого вражаючого матчу проти Іспанії

Воротар африканської команди отримав космічний приріст підписників в Інстаграм

На поточній світовій першості з футболу зафіксовано один із найбільш нереальних спалахів популярності спортсмена в історії футболу. Про це повідомляє «Главком».

Непробивний Возінья

Життя 40-річного голкіпера збірної Кабо-Верде Жозімара Діаса, більш відомого під прізвиськом Возінья, що перекладається як «бабуся», перевернулося з ніг на голову всього за 90 хвилин протистояння з головним фаворитом турніру – збірною Іспанії.

Для острівної країни Кабо-Верде цей поєдинок став дебютом на Чемпіонаті світу. Іспанці, які приїхали на мундіаль у статусі головних претендентів на золото, влаштували справжній штурм воріт аутсайдера. Протягом гри іспанські зірки завдали 27 ударів по воротах, сім з яких були у площину, а метрика очікувані голи оцінювала їхні нагоди у солідні 2,10 потенційних гола.

Проте Возінья, який на клубному рівні захищає кольори португальського «Шавіша» з другого дивізіону, видав матч усього свого життя. Здійснивши серію сейвів, ветеран зберіг ворота недоторканими, зафіксувавши сенсаційну нічию 0:0. Цей результат приніс Кабо-Верде перше історичне очко на мундіалях, а сам Возінья отримав нагороду «Гравець матчу» від ФІФА та став найстаршим воротарем в історії Чемпіонатів світу, якому вдалося відстояти «на нуль» у дебютній грі.

Космічний стрибок у соцмережах

Футбольний подвиг миттєво перетворив капітана африканської збірної на головного улюбленця інтернет-спільноти. Уболівальники з усього світу почали масово шукати сторінку голкіпера в Instagram і підписуватися на його сторінку.

До матчу обліковий запис Возіньї налічував скромні як для футболу 45 000 підписників, проте вже через дві години після гри позначка перевалила за 2 млн, а станом на зараз армія фоловерів ветерана демонструє аномальне зростання у понад 7500% і вже перетнула позначку в 3,5 мільйона підписників.

Сам голкіпер, який виступає за національну команду ще з 2012 року, під час післяматчевого флеш-інтерв'ю не міг підібрати слів, реагуючи на такий вибух популярності в його телефоні: «Це просто якесь божевілля», – коротко прокоментував свій новий статус суперзірки зворушений кабовердієць. До слова, це інтерв'ю теж стало вірусним, і зараз вже налічує 21 мільйон переглядів в Інстаграмі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією на Чемпіонаті світу 2026.