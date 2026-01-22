Ще один клуб вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

«Баварія» приєдналася до «Арсеналу» в 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів-2025/26

«Баварія» вслід за «Арсеналом» уникнула додаткових єврокубкових дуелей

За підсумками другого ігрового дня сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 визначився другий учасник 1/8 фіналу плейоф. Про це повідомляє «Главком».

Дубль Гаррі Кейна приніс «Баварії» домашню перемогу над «Юніоном» Сент-Жилуаз і дозволив клубу з Мюнхена достроково гарантувати свою участь в 1/8 фіналу плей-оф. Підопічні Венсана Компані йдуть другими в турнірній таблиці й для фінішу на першій сходинці мають обіграти ПСВ на виїзді, сподіваючись на домашню поразку «Арсеналу» від «Кайрата» .

Мюнхенці в семи зіграних матчах Ліги чемпіонів-2025/26 набрав 18 очок. Саме лондонцям удалося розібратися з ними в Англії наприкінці листопада 2025 року. «Баварія» тоді поступилася з рахунком 1:3.

Загалом плейоф найстатуснішого єврокубка вже дісталися 15 клубів: «Арсенал», «Баварія», «Реал» Мадрид, «Ліверпуль», «Тоттенгем», ПСЖ, «Ньюкасл Юнайтед», «Челсі», «Барселона», «Спортінг» Лісабон, «Манчестер Сіті», «Атлетіко» Мадрид, «Аталанта», «Інтер», «Ювентус».

