Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році

Фірмові бісіклети Максима Войтка не залишили журі іншого вибору

Експертне журі Асоціації пляжного футболу України визнало Максима Войтка найкращим гравцем українського бічсокеру 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АПФУ.

Керівництво, тренери та експерти зауважили, що фірмові бісіклети Максима Войтка, жага до перемоги, активні дії в нападі та надійні в захисті, досвід та впевненість на піску не залишають журі вибору. Його рішення було одностайним.

У нинішньому сезоні пляжного футболу Максим Войток став найкращим бомбардиром чоловічої збірної України, разом із Олегом Зборовським та Антоном Россом. На їхньому рахунку по сім забитих м'ячів.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу, гравцем якої є Максим Войток, посідає 22-ге місце у світовому рейтингу BSWW (704,75 балів).

Відзначимо, що найкращою гравчинею жіночого пляжного футболу 2025 року експертне журі АПФУ визнало Юлію Костюк. Приз у номінації «Прорив року» отримав Антон Росс, а спеціальну нагороду «Легенда 2025» присуджено Олександру Корнійчуку.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3