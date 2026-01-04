Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році
Максим Войток – найкращий гравець українського пляжного футболу 2025 року
фото: АПФУ

Фірмові бісіклети Максима Войтка не залишили журі іншого вибору

Експертне журі Асоціації пляжного футболу України визнало Максима Войтка найкращим гравцем українського бічсокеру 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АПФУ.

Керівництво, тренери та експерти зауважили, що фірмові бісіклети Максима Войтка, жага до перемоги, активні дії в нападі та надійні в захисті, досвід та впевненість на піску не залишають журі вибору. Його рішення було одностайним. 

У нинішньому сезоні пляжного футболу Максим Войток став найкращим бомбардиром чоловічої збірної України, разом із Олегом Зборовським та Антоном Россом. На їхньому рахунку по сім забитих м'ячів. 

Чоловіча збірна України з пляжного футболу, гравцем якої є Максим Войток, посідає 22-ге місце у світовому рейтингу BSWW (704,75 балів).

Відзначимо, що найкращою гравчинею жіночого пляжного футболу 2025 року експертне журі АПФУ визнало Юлію Костюк. Приз у номінації «Прорив року» отримав Антон Росс, а спеціальну нагороду «Легенда 2025» присуджено Олександру Корнійчуку.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аргентина є чинним переможцем Чемпіонату світу, і подібні звинувачення створюють негативну атмосферу для підготовки до майбутньої світової першості
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
1 сiчня, 22:15
Карлос провів одинадцять сезонів, граючи за іспанський гранд, та називається одним з найкращих легіонерів в його історії
Знаковий ексгравець «Реала» був прооперований через ризик відірваного тромбу
1 сiчня, 18:42
Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
31 грудня, 2025, 21:25
Суркіс заявив, що повністю довіряє Костюку
«Динамо» призначило нового головного тренера
17 грудня, 2025, 10:25
Кияни зіграють з «Атлетико» у Юнацькій Лізі УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
12 грудня, 2025, 17:02
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
9 грудня, 2025, 15:15
Жеребкування сформує групи в лігах А і В
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
9 грудня, 2025, 11:28
Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика
10 грудня визначаться суперники збірної України з футболу U-17 у кваліфікації Євро-2026
8 грудня, 2025, 17:35
Єгиптянин свого часу вважався одним з найперспективніших футболістів світу
Салах висловився проти «Ліверпуля» та ризикує погіршити становище в клубі
8 грудня, 2025, 13:49

Новини

Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
Путініст Овечкін отримав по обличчю та втратив частину зуба під час гри НХЛ
Путініст Овечкін отримав по обличчю та втратив частину зуба під час гри НХЛ
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
Швейцарка Раст присвятила свою перемогу на Кубку світу жертвам трагедії у Кран-Монтані
Швейцарка Раст присвятила свою перемогу на Кубку світу жертвам трагедії у Кран-Монтані

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua