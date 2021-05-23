Де дивитися матч Україна – Бахрейн

Команда Андрія Шевченка проведе перший з трьох спарингів напередодні чемпіонату Європи

23 травня збірна України зіграє з командою Бахрейну. Гра пройде в Харкові і стане першою з трьох запланованих контрольних зустрічей перед чемпіонатом Європи. Початок гри – о 21:00.

Пряму трансляцію організують ТРК «Україна», «Футбол 1» та платформа Oll.tv.

На стадіоні «Металіст», де пройде матч з Бахрейном, очікується близько 20 тисяч уболівальників. Місцева влада дозволила заповнити трибуни наполовину.

«Багато розповідати я не буду, бо суперникам не можна давати зайвої інформації. Цей збір ми спланували так, щоб команда отримала навантаження. Ми повинні були збалансувати стан футболістів. Наше головне завдання – підійти до чемпіонату Європи фізично і морально в хорошій формі. Провести ці три гри, які будуть у нас на хорошому рівні, з хорошою інтенсивністю і поїхати на Євро. Завдання перед командою поставлені і нам треба їх виконати», – сказав перед грою головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко.

Збірна України ще жодного разу не грала з Бахрейном. Крім цього матчу, «синьо-жовті» перед чемпіонатом Європи проведуть ще два спаринги: 3 червня проти Північної Ірландії і 7 червня – з Кіпром.

Контрольні матчі пройдуть в рамках підготовки до чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня. Збірна України поки що тренується без провідних легіонерів. Немає «бельгійців» Богдана Михайличенка з «Андерлехта» та Едуарда Соболя з «Брюгге», який вдруге став чемпіоном, «італійця» Руслана Малиновського, котрий веде боротьбу з «Аталантою» за перше в історії клубу друге місце в Серії А, Олександра Зінченка, який 29 травня має шанс зіграти в фіналі Ліги чемпіонів, де його «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Челсі».

Залишив табір національної команди півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський.