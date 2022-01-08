Шевченко звернувся до гравців «Дженоа» перед доленосною грою

Команда українця зустрінеться з конкурентом у боротьбі за виживання

Італьський «Дженоа», який тренує Андрій Шевченко, йде передостаннім в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Команда ще жодного разу з українцем не перемагала в Серії А і, якщо терміново не почне перемагати, то ризикує швидко опинитися в ситуації, коли виправляти турнірне становище вже буде ніколи.

9 січня «Дженоа» проведе матч проти конкурента в боротьбі за виживання – «Спецією». Перед грою Андрій Шевченко звернувся до футболістів команди.

«Нам належить важливий матч зі «Спецією». Хороший результат наблизить нас до збереження прописки в серії А. Гравцям потрібно розпоряджатися м'ячем і бути активними. У протистоянні з «Сассуоло» ми провели якісний перший тайм. Ми могли виступити краще, але втратили перемогу через прості помилки. Футболістам потрібно зіграти компактно та агресивно.

Потрібно зіграти у свій футбол. Подивимося, як Ебоа впишеться в нашу гру. Коли приходить новий гравець, ви повинні дати час потренуватися і адаптуватися. Він отримав хороші рекомендації від своїх помічників, які бачили його на тренуваннях. Фізично він був у нормі, і ми вирішили дозволити йому грати», – цитує Шевченко Tuttomercatoweb.

Турнірна таблиця

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