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    ФІФА назвала трійку найкращих футболістів минулого року

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    Роберт Левандовський провів чудовий рік у німецькому клубі - ФІФА назвала трійку найкращих футболістів минулого року
    Роберт Левандовський провів чудовий рік у німецькому клубі
    фото з відкритих джерел

    За нагороду поборються Мессі, Левандовський і Салах

    Найкращий бомбардир Європи останніх років Роберт Левандовський має шанс вдруге поспіль стати найкращим футболістом світу за версією ФІФА. Польський нападник «Баварії» увійшов до трійки футболістів, з яких Міжнародна федерація футболу вибере переможця.

    Компанію Левандовському склали володар «Золотого м’яча» минулого року гравець «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі та найкращий футболіст англійської Прем’єр-ліги Мохамед Салах з «Ліверпуля».

    Церемонія вручення нагород The Best відбудеться 17 січня.

    Раніше ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала шорт-лист кандидатів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається гравцеві, який забив найкрасивіший гол року. Згодом стали відомі імена претендентів на звання найкращого тренера року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Ліонель Мессі Мохамед Салах Роберт Левандовскі
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    ФІФА назвала трійку найкращих футболістів минулого року