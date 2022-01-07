ФІФА назвала трійку найкращих футболістів минулого року
За нагороду поборються Мессі, Левандовський і Салах
Найкращий бомбардир Європи останніх років Роберт Левандовський має шанс вдруге поспіль стати найкращим футболістом світу за версією ФІФА. Польський нападник «Баварії» увійшов до трійки футболістів, з яких Міжнародна федерація футболу вибере переможця.
Компанію Левандовському склали володар «Золотого м’яча» минулого року гравець «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі та найкращий футболіст англійської Прем’єр-ліги Мохамед Салах з «Ліверпуля».
Церемонія вручення нагород The Best відбудеться 17 січня.
Раніше ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала шорт-лист кандидатів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається гравцеві, який забив найкрасивіший гол року. Згодом стали відомі імена претендентів на звання найкращого тренера року.
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