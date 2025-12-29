Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
У цьому сезоні в NCAA Катерина Коваль зіграла 13 матчів

Катерина Коваль допомогла «LSU Тайгерс» обіграти «Алабаму Стейт»

У жіночому турнірі NCAA цієї ночі зіграли дві українки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Катерина Коваль оформила дабл-дабл і допомогла «LSU Тайгерс» обіграти «Алабаму Стейт» 109:41. Українка за 20 хвилин набрала 23 очка (8/15 двоочкові, 7/9 штрафні), зробила 11 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок при 1 втраті та 2 фолах.

У цьому сезоні в NCAA Катерина Коваль зіграла 13 матчів, граючи 18.6 хвилин, набираючи 11.3 очка, 6.8 підбирання та 0.8 передачі.

«Морхед Стейт» здобув перемогу над «Кентукі Крістіан» 115:36. Катерина Діке зіграв в матчі 13 хвилин, набрала 14 очок (3/4 двоочкові, 2/2 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 втратах та 1 фолі.

Діке цього сезону зіграла 12 матчів, граючи в середньому 25.8 хвилин, набираючи 13.6 очка, 6.5 підбирання та 0.8 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
26 грудня, 17:21
Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
24 грудня, 10:53
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
17 грудня, 18:07
Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
17 грудня, 11:57
Шульга набрав 16 очок, 3 підбирання, 8 передач і 3 перехоплення за 38 хвилин на майданчику
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
15 грудня, 11:05
Назарій Кулішенко відіграв 13 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 4 підбирання
Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги
10 грудня, 11:05
Рівненський клуб був фіналістом Суперліги сезону 2023/2024
Український баскетбольний клуб оголосив про зняття з одного з важливих турнірів
9 грудня, 14:16
«Морхед Стейт» Діке програв «Маррей Стейт»
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
4 грудня, 11:39
До переїзду у Росію Едвардс виступав у Національній студентській асоціації спорту (NCAA) у США
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
4 грудня, 11:17

Новини

Визначився найкращий волейболіст України 2025 року
Визначився найкращий волейболіст України 2025 року
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
Футболістка з РФ вшанувала пам'ять загиблого командира «Російського добровольчого корпусу»
Футболістка з РФ вшанувала пам'ять загиблого командира «Російського добровольчого корпусу»
«Юта» Михайлюка здобула другу сенсаційну перемогу поспіль
«Юта» Михайлюка здобула другу сенсаційну перемогу поспіль
Льодова арена в Білій Церкві зазнала руйнувань внаслідок обстрілу
Льодова арена в Білій Церкві зазнала руйнувань внаслідок обстрілу

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua