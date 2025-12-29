Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA

У цьому сезоні в NCAA Катерина Коваль зіграла 13 матчів

Катерина Коваль допомогла «LSU Тайгерс» обіграти «Алабаму Стейт»

У жіночому турнірі NCAA цієї ночі зіграли дві українки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Катерина Коваль оформила дабл-дабл і допомогла «LSU Тайгерс» обіграти «Алабаму Стейт» 109:41. Українка за 20 хвилин набрала 23 очка (8/15 двоочкові, 7/9 штрафні), зробила 11 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок при 1 втраті та 2 фолах.

У цьому сезоні в NCAA Катерина Коваль зіграла 13 матчів, граючи 18.6 хвилин, набираючи 11.3 очка, 6.8 підбирання та 0.8 передачі.

«Морхед Стейт» здобув перемогу над «Кентукі Крістіан» 115:36. Катерина Діке зіграв в матчі 13 хвилин, набрала 14 очок (3/4 двоочкові, 2/2 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 втратах та 1 фолі.

Діке цього сезону зіграла 12 матчів, граючи в середньому 25.8 хвилин, набираючи 13.6 очка, 6.5 підбирання та 0.8 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0