Українські хокеїсти виконують гімн після важкої перемоги над італійцями (відео)



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Українці здолали італійців не так легко, як очікувалося Іван Вербицький

Наша команда зберегла прописку в дивізіоні 1В світового хокею

Перемігши вчора, 17 грудня, на льоду київського Палацу спорту збірну Італії, молодіжна збірна України (вік гравців до 20-ти років) ґарантувала собі збереження прописки в дивізіоні 1В світового хокею.

Зустріч вийшла вкрай важкою. Ігровий час завершився нічиєю 1:1. У складі нашої команди відзначився центрфорвард першої ланки Гліб Кривошапкін.

Долю поєдинку вирішила серія післяматчевих буллітів. Її українці виграли 3:1 – свої спроби реалізували Кривошапкін, Олександр Пересунько і Денис Архипенко.

Традиційно на честь переможців пролунав національний славень, який більшість хокеїстів виконали.

Українська збірна виграла два з чотирьох матчів домашнього чемпіонату світу. В заключному турі господарі сьогодні, 18 грудня, о 20:00 зустрінуться з естонцями. В разі перемоги наша команда матиме шанс посісти третє місце. А достроковими чемпіонами, здобувши право підвищитися в класі, стали угорці.