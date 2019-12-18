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    Українські хокеїсти виконують гімн після важкої перемоги над італійцями (відео)

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    Українці здолали італійців не так легко, як очікувалося - Українські хокеїсти виконують гімн після важкої перемоги над італійцями (відео)
    Українці здолали італійців не так легко, як очікувалося
    Іван Вербицький

    Наша команда зберегла прописку в дивізіоні 1В світового хокею

    Перемігши вчора, 17 грудня, на льоду київського Палацу спорту збірну Італії, молодіжна збірна України (вік гравців до 20-ти років) ґарантувала собі збереження прописки в дивізіоні 1В світового хокею.

    Зустріч вийшла вкрай важкою. Ігровий час завершився нічиєю 1:1. У складі нашої команди відзначився центрфорвард першої ланки Гліб Кривошапкін.

    Долю поєдинку вирішила серія післяматчевих буллітів. Її українці виграли 3:1 – свої спроби реалізували Кривошапкін, Олександр Пересунько і Денис Архипенко. 

    Традиційно на честь переможців пролунав національний славень, який більшість хокеїстів виконали. 

    Українська збірна виграла два з чотирьох матчів домашнього чемпіонату світу. В заключному турі господарі сьогодні, 18 грудня, о 20:00 зустрінуться з естонцями. В разі перемоги наша команда матиме шанс посісти третє місце. А достроковими чемпіонами, здобувши право підвищитися в класі, стали угорці.   

     Читайте також: Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Збірна України хокей Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Денис Архипенко
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