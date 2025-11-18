Юнацька збірна України з футболу здолала Словаччину у відборі Євро-2026

Україна завершила кваліфікаційний раунд на першому місці

Юнацька збірна України з футболу U-19 (гравці 2007 р. н. та молодші) провела третій, заключний матч у кваліфікаційному раунді Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку команда Дмитра Михайленка впевнено обіграла Албанію U-19 (3:0), а в другому здолала Чорногорію U-19 з таким самим рахунком – 3:0. Після цих перемог синьо-жовті достроково гарантували собі місце в еліт-раунді, який пройде навесні наступного року. Водночас у заключному матчі групового етапу українці та словаки мали визначити переможця групи. Тренерський штаб нашої команди не змінював склад порівняно з попередньою грою.

Перший тайм пройшов на зустрічних курсах, але українці діяли гостріше й значно результативніше. Обидва перші голи прийшли після стандартів. На 17-й хвилині Богданов після кутового з правого флангу метрів із семи головою по дузі відправив м’яч у верхній кут. А на 33-й хвилині рахунок подвоїв Дігтярь – знову після подачі з кутового, цього разу пробивши головою з ближнього кута воротарського під поперечину – 0:2.

А перед перервою Каменський ефектно пройшов кількох суперників і віддав передачу на Попова. Наш форвард виграв позицію, прибрав м’яч, і захисник словаків, намагаючись перешкодити, зрізав його у власні ворота – 0:3.

У другому таймі команди обмінялися гострими атаками, але рахунок більше не змінювався. Збірна України U-19 здобула третю поспіль переконливу «суху» перемогу – 3:0 – і завершила кваліфікаційний раунд на першому місці з максимальним результатом.

Євро-2026 (U-19). Кваліфікаційний раунд. Група 5

Словаччина (U-19) – Україна (U-19) – 0:3 (0:3)

Голи: Богданов (17), Дігтярь (33), Балог (45, у власні ворота).

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».