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Сім голів: Георгій Судаков допоміг «Бенфіці» здобути розгромну перемогу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сім голів: Георгій Судаков допоміг «Бенфіці» здобути розгромну перемогу
Судаков провів на полі 78 хвилин у грі другого туру чемпіонату Португалії
фото: УАФ

«Бенфіка» розгромила клуб «Каса Піа» з рахунком 7:0

Український півзахисник Георгій Судаков вийшов у стартовому складі «Бенфіки» на матч другого туру чемпіонату Португалії проти «Каса Піа». Про це повідомляє «Главком».

Судаков провів на полі 78 хвилин, результативними діями не відзначився. «Бенфіка» здобула розгромну перемогу з рахунком 7:0.

Українець виконав 38 пасів, 33 з яких були точними. Також він завдав трьох ударів по воротах: один прийшовся у площину, ще два були заблоковані захисниками.

Судаков виграв 5 із 9 єдиноборств.  За підсумками зустрічі статистичний портал SofaScore оцінив виступ Судакова у 7,2 бала.

Інший українець «Бенфіки» Анатолій Трубін провів поєдинок на лавці запасних.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: Георгій Судаков ФК Бенфіка НОВИНИ ФУТБОЛУ

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