«Карабах» – «Динамо»: підсумок протистояння у кваліфікації Ліги конференцій

У першій грі «Динамо» здолало «Карабах» з рахунком 1:0

Київське «Динамо» зіграло гру-відповідь проти «Карабаха» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

У першій грі «Динамо» перемогло «Карабах» з рахунком 1:0.

Хід гри

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

На 50-й хвилині гри кияни мали чудовий момент, щоб зрівняти рахунок: Бражко перехопив передачу воротаря азербайджанців на Янковича перед чужим штрафним мадйанчиком, але невдало пробив у лівий кут та не зміг переграти Зломислича.

На 62-й хвилині Дубінчак все ж зумів забити, але судді зафіксували в нього офсайд.

«Карабах» ж свій момент використав. Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, третій раунд

«Карабах» – «Динамо» 2:0

Гол: Муаддіб, 12, Кащук, 69

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.