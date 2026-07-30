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Тренер збірної України з баскетболу очолив «Бенфіку»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер збірної України з баскетболу очолив «Бенфіку»
Айнарс Багатскіс працюватиме у португальському гранді
фото: ФБУ

Айнарс Багатскіс поєднуватиме посади наставника «синьо-жовтих» та роботу в португальському клубі

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив португальську «Бенфіку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт клубу з Лісабону.

59-річний фахівець підписав контракт до 2028 року. Латвійський спеціаліст поєднуватиме роботу в португальському клубі зі збірною України.

Багатскіс має майже 20-річний досвід роботи на найвищому європейському рівні. Айнарс на чолі різних клубів виступав у Євролізі, Лізі чемпіонів, Єврокубку, Лізі Європи та Європейській північній баскетбольній лізі, яку виграв у 2025 році разом із румунським «Волунтарі».

На клубному рівні балтійський тренер серед іншого працював із литовським «Жальгірісом» (Каунас) та ізраїльським «Маккабі» (Тель-Авів). У його послужному списку є одне чемпіонство Литви, два чемпіонські титули України, перемога в Балтійській лізі та Кубку Ізраїлю.

Також Багатскіс має багатий досвід роботи зі збірними командами. Він чотири поспіль рази брав участь у Чемпіонатах Європи зі збірною Латвії, а також керував збірною України на Євробаскеті-2022.

«Бенфіка» минулого сезону поступилася у фіналі Португальської баскетбольної ліги «Порту» (1:3), після чого змінила головного тренера. «Орли» перервали серію із чотирьох поспіль чемпіонських титулів. «Бенфіка» у новому сезоні виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

Збірна України під керівництвом Багатскіса вийшла до другого раунду відбору на Чемпіонат світу 2027. «Синьо-жовті» на цьому етапі зіграють зі збірними Греції, Чорногорії й Португалії.

Нагадаємо, у квітні 2026 року польський «Шльонск» оголосив про звільнення головного тренера команди Айнарса Багатскіса, який поєднував цю посаду з роботою в збірній України.

Теги: Айнарс Баґатсікс ФК Бенфіка баскетбол

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