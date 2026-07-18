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Трубін може перейти до італійського гранду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Трубін може перейти до італійського гранду
Анатолій Трубін влітку може переїхати в чемпіонат Італії
фото: Х

«Ювентус» звернув увагу на українця після складнощів у переговорах з Еміліано Мартінесом та Алісcоном

Знаменитий клуб італійської Серії А «Ювентус» розглядає варіант із підписанням українського голкіпера «Бенфіки» Анатолія Трубіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.  

«Ювентус» планує посилити воротарську позицію у це міжсезоння, але зіткнувся з труднощами у переговорах з «Астон Віллою» щодо Еміліано Мартінеса, а також не досяг прогресу у питанні запрошення воротаря «Ліверпуля» Аліссона.

У зв’язку з цим «б’янконері» звернули увагу на інших голкіперів. Крім Трубіна, вони проявляють інтерес до Гульєльмо Вікаріо з «Тоттенхема» та Філіпа Йоргенсена з «Челсі».

Раніше повідомлялося, що Трубіним цікавляться ПСЖ, мадридський «Реал», «Тоттенхем» та «Астон Вілла». Зокрема, «Реал» розгляне варіант підписання Трубіна у тому випадку, якщо команду цього літа залишить інший український голкіпер – Андрій Лунін. Додатковим чинником запрошення Трубіна до «Реалу» може стати той факт, що мадридський клуб очолив Жозе Моурінью, з яким українець працював у «Бенфіці».

Трубін в минулому сезоні провів 50 матчів за «Бенфіку» у всіх турнірах, у яких пропустив 43 голи. 21 поєдинок українець відіграв «на нуль».

Нагадаємо, «Бенфіка» може розпрощатися з українським воротарем Анатолієм Трубіним уже під час літнього трансферного вікна. Лісабонський клуб отримав низку запитів щодо голкіпера збірної України, частина з яких мала конкретний характер. Керівництво «орлів» готове розглядати пропозиції, починаючи від 40 мільйонів євро.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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