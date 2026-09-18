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Син пропагандиста Плющенка невдало виступив на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Син пропагандиста Плющенка невдало виступив на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі
Олександр Плющенко має прізвисько «Гном Гномич» і є дуже популярним в РФ інфлюенсером
фото: відкриті джерела

Новоспечений азербайджанець Олександр Плющенко не вразив своїм виступом у короткій програмі 

13-річний російський фігурист Олександр Плющенко, який є сином відомого путініста Євгенія Плющенка, завалив коротку програму юніорського Гранпрі в турецькій Анкарі, посівши лише шістнадцяте місце. Про це повідомляє «Главком»

Хто такий Олександр Плющенко?

Олександр Плющенко завдяки непотизму (його батько, Євгеній Плющенко, є багаторазовим олімпійським чемпіоном з фігурного катання) потроху рухався сходинками своєї спортивної кар'єри. Спершу той виступав у льодових шоу разом з Плющенком-старшим, а потім його батько навіть намагався проштовхнути його до російської збірної. Ось тільки росіянам Плющенко-молодший виявився абсолютно непотрібним через недостатні навички катання, що змусило ухвалити рішення про виступи за Азербайджан. 

Азербайджан, відомий своїм фінансуванням «імпорту» спортсменів з інших країн, відгукнувся на пропозицію і прийняв до себе 13-річного фігуриста. Це нікого не здивувало, адже лідером дорослої азербайджанської команди є росіянин Володимир Літвінцев, а колишнім першим номером у жіночому катанні була Єкатерина Рябова. 

Катастрофічний дебют Плющенка

Ось тільки вже на етапі Гранпрі стало цілком очевидно, чому від Плющенка-молодшого відмовилися в РФ. Навіть зважаючи на дуже юний вік, в ексросіянина все пішло шкереберть. Він «зловив метелика» на акселі (стрибнув подвійний аксель замість потрійного через те, що зарано розкрився у повітрі), а сам стрибок вийшов настільки поганим через недокрут на 180 градусів, що за весь елемент він отримав цілих 0,57 бала замість звичних трьох-чотирьох пунктів. Недокрутив він і другий стрибок у каскаді «потрійний фліп-потрійний тулуп», а його доріжки кроків і повороти були виконані на низький другий-третій рівень. 

У підсумку Олександр Плющенко набрав 57,12 бала завдяки подарунку від суддів у вигляді непоганої оцінки за техніку катання та презентацію. Це дозволило йому посісти лише скромне шістнадцяте місце. 

До слова, бере участь у турнірі й українець Єгор Курцев. Він, на відміну від Плющенка-молодшого, показав блискуче виконання потрійного акселя (отримав 9,49 бала за цей елемент) і з результатом у 71 бал зараз перебуває на другій позиції після японця Даї Ебіхари, у якого 72,46 бала. 

Нагадаємо, що путініст Плющенко незграбно пояснив, чому його син відмовився від російського громадянства. 

Теги: фігурне катання спорт

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