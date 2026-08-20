Російські фігуристи виступили на Гран-прі під український «Щедрик»

Повернення російських спортсменів на міжнародну арену не обійшлося без скандалу

Російські фігуристи-юніори у четвер, 20 серпня, після понад чотирирічної перерви, знову виступили на змаганнях під егідою Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Про це повідомляє «Главком».

Сезон фігурного катання-2026/27 стартував із юніорського етапу серії Гран-прі ISU в Китаї. Російські та білоруські спортсмени беруть участь у турнірі в нейтральному статусі.

Повернення російських спортсменів на міжнародну арену не обійшлося без скандалу.

Змагання відкрилися танцями на льоду, де виступили представники обох країн-агресорів. Російський дует Марія Фефелова та Артем Валов для свого ритмічного танцю використав мелодію традиційної української пісні «Щедрик».

Програма була складена з композиції V for Vivaldi та інструментальної версії Carol of the Bells Томі Профіта. В основі мелодії Carol of the Bells лежить обробка українським композитором Миколою Леонтовичем традиційної української новорічної пісні «Щедрик».

Цей твір уже понад сто років має особливе символічне значення для України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році значення «Щедрика» як культурного символу України стало ще відчутнішим.

Нагадаємо, російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз.

Російські спортсмени поки не отримали в'їзних віз до Нідерландів, де 24 серпня стартує Чемпіонат світу з академічного веслування, тому змушені були відмовитися від початкових планів виїхати на змагання 18 серпня. Про це пропагандистам повідомив президент Федерації гребного спорту Росії (ФДСР) Олексій Свірін, інформує «Главком».

Чемпіонат світу з академічного веслування пройде в Амстердамі з 24 по 30 серпня. Російські спортсмени мають виступати на цьому турнірі у нейтральному статусі.