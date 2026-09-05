Прихильниця Путіна Валієва втратила «нейтральний» статус після розслідування української федерації

Російська фігуристка буде оскаржувати рішення щодо свого недопуску

Міжнародний союз ковзанярів, за повідомленнями російських ЗМІ, відкликав нейтральний статус у російської фігуристки Камілли Валієвої, який спортсменка отримала лише в серпні. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу

Причиною такого рішення, найімовірніше, є відкритий лист від Української федерації фігурного катання. Українська сторона звернулася до ISU та у величезному листі на понад 100 сторінок вказала, що Валієва тренується у школі фігурного катання Тетяни Навки – дружини прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Навка перебуває під санкціями Європейського Союзу з 2022 року через дії, які, за оцінкою ЄС, підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Саме цей факт, за наведеними джерелами, став підставою для відкликання нейтрального статусу Валієвої.

Валієва стала однією з найбільш відомих російських фігуристок після Олімпіади-2022 у Пекіні. Однак її виступи на Іграх опинилися в центрі допінгового скандалу після позитивної проби на триметазидин. Після тривалого розгляду Спортивний арбітражний суд залишив у силі чотирирічну дискваліфікацію спортсменки. Але термін її відсторонення завершився, і з 25 жовтня 2025 року їй дозволено офіційно тренуватися.

Апеляція з боку росіян

Водночас російські ЗМІ повідомили, що Валієва та інший російський фігурист Марк Кондратюк, у якого ISU також відкликав нейтральний статус, уже оскаржили це рішення. «Нейтральний статус Камілли Валієвої та Марка Кондратюка був відкликаний в один і той самий день. Обидва фігуристи подали апеляцію. Якщо її не буде прийнято, фігуристи можуть звернутися до Спортивного арбітражного суду», – цитує ТАСС своє джерело.

Нагадаємо, що раніше Союз ковзанярів прокоментував допуск до змагань прихильниці Путіна Валієвої. «Кожен випадок оцінюється індивідуально відповідно до чинних процедур ISU та залишається предметом постійного перегляду. ISU не коментує окремі випадки», – йдеться у відповіді ISU.