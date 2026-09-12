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Скелелазка Халькевич здобула срібло Кубка світу у незвичному форматі змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скелелазка Халькевич здобула срібло Кубка світу у незвичному форматі змагань
Поліна Халькевич проводить дуже успішний перший сезон на дорослому рівні
фото: відкриті джерела

18-річна спортсменка вдруге у сезоні піднялася на п'єдестал пошани

Українська скелелазка Поліна Халькевич виборола срібну медаль на етапі Кубка світу в китайському Гуйяні у дисципліні «швидкість». Про це повідомляє «Главком».

Змагання у китайському Гуйяні проходили за незвичною схемою. Якщо традиційний формат передбачає два кваліфікаційні забіги та фінальну частину за олімпійською системою (на вибування, починаючи з 1/8 фіналу), то на цьому етапі проведення змагань суттєво відрізнялося. Воно передбачало одразу чотири кваліфікаційні забіги замість двох, а також вихід до 1/8 фіналу не 16, а одразу 32 спортсменів, які змагалися одне проти одного не парами, а четвірками. Така система була добре знайома українським скелелазам, адже цього сезону вони мали змогу виступити на подібному етапі, який проходив у польському Кракові. 

Цього разу до 1/8 фіналу знову потрапила лідерка української збірної Поліна Халькевич. 18-річна спортсменка цього сезону вже ставала призеркою на етапі Кубка світу в Іспанії, і була готова повторити цей успіх у Китаї. У кваліфікації вона показала три чудові забіги, найкращим з яких став результат у 6,4 секунди. Він дозволив їй пройти до плейоф з п'ятим номером посіву. 

У фінальній частині Халькевич упевнено рухалася по турнірній таблиці. У забігу 1/8 фіналу вона стала найкращою з четвірки (до наступного раунду з кожної четвірки проходять далі по два спортсмени) з результатом 6,6 секунди, а у чвертьфіналі – з 6,51 секунди. Доволі непростим вийшов півфінал для українки, але вона пройшла до фіналу з другого місця з результатом 6,47 секунди.

У фіналі Поліна Халькевич була єдиною представницею Європи, адже її трьома суперницями були представниці Південної Кореї та Китаю. Забіг за медалі вийшов особливо епічним, адже Халькевич вела дуже напружену боротьбу за друге місце з кореянкою Чімін Чон. На останніх метрах наша спортсменка випередила її, обійшовши лише на дві соті секунди. Переможницею ж стала господарка змагань Лі Цзюань, яка є чинною чемпіонкою Всесвітніх ігор, а також мала у своїй кар'єрі перемоги на багатьох етапах Кубка світу. 

Скелелазіння. Кубок світу. Гуйян. Швидкість

  1. Лі Цзюань (Китай) – 6,14 секунди
  2. Поліна Халькевич (Україна) – 6,37 секунди
  3. Чімін Чон (Південна Корея) – 6,39 секунди

Нагадаємо, що Халькевич стала срібною призеркою молодіжного Чемпіонату світу зі скелелазіння

Теги: Кубок світу скелелазіння спорт

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