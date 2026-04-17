Став відомий суперник «Шахтаря» у півфіналі Ліги конференцій

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Став відомий суперник «Шахтаря» у півфіналі Ліги конференцій
«Шахтар» перший півфінальний матч проти «Крістал Пелас» зіграє в четвер, 30 квітня 2026 року

Суперник «Шахтаря» у півфіналі визначався у матчі між «Крістал Пелас» та «Фіорентиною»

Англійський «Крістал Пелас» стане суперником донецького «Шахтаря» у півфіналі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Суперник «Шахтаря» у півфіналі визначався у матчі між «Крістал Пелас» та «Фіорентиною». Перша гра завершилася перемогою англійців з рахунком 3:0.

Хід гри «Фіорентина» – «Кристал Пелес»

У Флоренції «Фіорентина» намагалася створити диво після розгромної поразки в першому матчі, однак «Кристал Пелес» швидко охолодив запал господарів.

Уже на початку першого тайму Ісмаїл Сарр відкрив рахунок, суттєво ускладнивши завдання для італійців. Попри це, «Фіорентина» не знітилася і після перерви зуміла переломити хід гри: Альберт Гудмундссон відновив інтригу, а Шер Ндур забив вдруге, подарувавши трибунам надію.

Проте англійський клуб продемонстрував витримку і надійну гра у захисті, що дозволило втримати потрібний загальний результат і вийти до наступного раунду, навіть попри мінімальну поразку в окремому матчі.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Другі матчі

«Фіорентина» – «Кристал Пелес» 2:1 (за сумою матчів 2:4)

  • Голи: Гудмундссон (30), Ндур (53) – Сарр (17)

«Шахтар» перший півфінальний матч проти «Крістал Пелас» зіграє в четвер, 30 квітня 2026 року, а матч-відповідь відбудеться 7 травня 2026 року.

Нагадаємо, «Шахтар» вперше в історії вийшов до півфіналу Ліги конференцій

Став відомий суперник «Шахтаря» у півфіналі Ліги конференцій
Став відомий суперник «Шахтаря» у півфіналі Ліги конференцій
