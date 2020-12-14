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    Сіренко в запеклому протистоянні побив Довбищенка. Відео титульного бою супертяжів

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    Владислав Сіренко з'явився у рингу в формі відродженого цьогоріч легендарного хокейного клубу&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; - Сіренко в запеклому протистоянні побив Довбищенка. Відео титульного бою супертяжів
    Владислав Сіренко з'явився у рингу в формі відродженого цьогоріч легендарного хокейного клубу «Сокіл»
    Світлина із соцмереж

    Очікуваної тотальної переваги Сіренка не було

    У неділю, 13 грудня в Києві відбулося шоу боксу, яке вперше проводилося під егідою ULions Boxing Promotion.

    У головному бою український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко (15–0, 13 КО) провів бій з Костянтином Довбищенком (7–2–1, 4 КО).

    В результаті 10-раундової дуелі Владислав Сіренко переміг суперника одноголосним рішенням суддів – 97:94, 96:95, 98:93.

    Переможець поєдинку отримав пояс WBC Asia. Це 15-та перемога Сіренко в профі-кар'єрі.

    Нагадаємо, що Сіренко брав участь у недавніх місцевих виборах.

     Читайте також: Супертяж Влад Сіренко: За великі гроші на бій з Усиком погоджуся. Проте в ідеалі проти своїх битися не хочу
    Теги: бокс ХК Сокіл Владислав Сіренко Костянтин Довбищенко
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