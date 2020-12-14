Сіренко в запеклому протистоянні побив Довбищенка. Відео титульного бою супертяжів
Очікуваної тотальної переваги Сіренка не було
У неділю, 13 грудня в Києві відбулося шоу боксу, яке вперше проводилося під егідою ULions Boxing Promotion.
У головному бою український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко (15–0, 13 КО) провів бій з Костянтином Довбищенком (7–2–1, 4 КО).
В результаті 10-раундової дуелі Владислав Сіренко переміг суперника одноголосним рішенням суддів – 97:94, 96:95, 98:93.
Переможець поєдинку отримав пояс WBC Asia. Це 15-та перемога Сіренко в профі-кар'єрі.
Нагадаємо, що Сіренко брав участь у недавніх місцевих виборах.