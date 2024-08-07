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Олімпіада. Лівач змагатиметься у бронзовому матчі через дискваліфікацію індійки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Олімпіада. Лівач змагатиметься у бронзовому матчі через дискваліфікацію індійки
Оксана Лівач виступала у бронзовому фіналі і на минулій Олімпіаді, проте стала п'ятою
Фото: Національний олімпійський комітет України

Вперше в історії боротьби сталася дискваліфікація суперниці з фіналу через перевищення заявленої ваги

Сьогодні у боротьбі у ваговій категорії до 50 кілограмів серед жінок мали відбутися втішні поєдинки та фінали за золото та бронзу. Першочергово, за вихід до бронзового фіналу Оксана Лівач мала боротися проти раніше непереможної японки Юї Сусакі

Проте вранці індійські медіа шокували сенсаційною новиною: їх борчиня, Вінеш Пхогат, яка мала змагатися за золото з американкою Сарою Гільдебрант, не пройшла зважування у другий день змагань. Згідно з правилами Міжнародної федерації боротьби: «На всіх змаганнях зважування проводиться щоранку у відповідній ваговій категорії. Зважування та медичний контроль триває 30 хвилин. На другий ранок відповідної вагової категорії на зважування приходять тільки борці, які беруть участь у втішних поєдинках та фіналах. Це зважування триватиме 15 хвилин». 

Федерацією також передбачені покарання за неуспішне проходження зважування. У правилах йдеться: «Якщо спортсмен не з'явився на зважування або не пройшов зважування (перше або друге зважування), він буде знятий зі змагань і не матиме підсумкового місця». 

Неясним лишався механізм подальшого проведення змагань, адже у зазначених правилах не зазначена процедура заміни такого борця чи борчині, який вийшов до фіналу і не пройшов зважування. Однак усе стало зрозуміло завдяки заяві Міжнародного олімпійського комітету, у якій було сказано: «Вінеш Пхогат не пройшла зважування другого дня. Вона буде замінена борчинею, яка програла їй у півфіналі. Таким чином, Юснейліс Гузман Лопез (Куба) змагатиметься у фіналі. Бронзову медаль розіграють Юї Сусакі (Японія) та Оксана Лівач (Україна)». 

Бронзовий фінал відбудеться у вечірній сесії після 19:00. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада олімпійські ігри відео золото Юї Сусакі Оксана Лівач Україна Париж Японія медалі

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