ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро

Новий платіж у розмірі 3,5 млрд євро для України надійде найближчим часом

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

Фон дер Ляєн сказала, що «Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент».

«Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 млрд євро для України надійде вже в березні», – заявила вона.

Глава Європейської комісії підкреслила, що на кону не лише доля України, а доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України.

«На сьогодні наш Союз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший», – додала вона..

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд. «З них $120 млрд – це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд – Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет – $320 млрд», – зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США «не отримають нічого».

До слова, Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 млн євро, виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади «Права і справедливості».