Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро
фото з відкритих джерел

Новий платіж у розмірі 3,5 млрд євро для України надійде найближчим часом

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

Фон дер Ляєн сказала, що «Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент».

«Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 млрд євро для України надійде вже в березні», – заявила вона. 

Глава Європейської комісії підкреслила, що на кону не лише доля України, а доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України.

«На сьогодні наш Союз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший», – додала вона..

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд. «З них $120 млрд – це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд – Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет – $320 млрд», – зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США «не отримають нічого».

До слова, Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 млн євро, виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади «Права і справедливості».

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн фінансування гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США надали Україні $350 млрд
США витратили на війну в Україні менше, ніж стверджує Трамп: опубліковано суму
20 лютого, 12:11
У 2025 році передбачено будівництво, ремонт і реконструкція автошляхів
Кабмін виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році: що заплановано
18 лютого, 12:39
Чому Зеленський відмовив Трампу?
Чому Зеленський відмовив Трампу?
17 лютого, 17:20
Яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит
Коли в Україні знову подорожчають яйця: названо період
7 лютого, 06:37
Допомога надається безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини
Грошова компенсація за «пакунок малюка» повертається
5 лютого, 18:44
«Укрфінжитло» зауважило, що нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника
Скільки кредитів у рамках «єОселі» видано за 2024 рік? «Укрфінжитло» відреагувало на матеріал «Главкома»
4 лютого, 18:51
Під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
30 сiчня, 21:18
Виплати курсантам збільшаться до понад 20 тис. грн
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
29 сiчня, 22:31
ВТБ від самого початку не гарантував зарахування коштів
Великий банк Росії залишив громадян без грошових переказів до Туреччини
28 сiчня, 08:51

Економіка

ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро
ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро
Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика
Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика
Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
Непрозорі торгівельні схеми «Нафтогазу» лягають на плечі українських платників податків – Омельченко
Непрозорі торгівельні схеми «Нафтогазу» лягають на плечі українських платників податків – Омельченко
ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення екоподатку CBAM для України – ФРУ
ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення екоподатку CBAM для України – ФРУ
Грошові перекази в Україну за рік скоротилися на $2 млрд
Грошові перекази в Україну за рік скоротилися на $2 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
338K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
25K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9979
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua