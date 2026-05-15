Світоліна сенсаційно вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Римі

Артем Худолєєв
У фіналі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф
фото: WTA
Світоліна здобула чергову перемогу у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Світоліна – Свьонтек

Світоліна у першому сеті повела 3:1, а потім не реалізувала шанс завершити партію за рахунку 5:3. У наступному геймі все ж оформила вирішальний брейк – 6:4.

У другій партії Іга Свьонтек відновила рівновагу в матчі, впевнено вигравши сет із рахунком 6:2.

У вирішальному сеті Світоліна захопила ініціативу зі старту, зробивши ривок 3:0, і зрештою довела поєдинок до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) 6:4, 2:6, 6:2

У фіналі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф. Гра пройде у суботу, 16 травня.

Нагадаємо, Світоліна переграла казахстанку Єлену Рибакіну у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Хід гри Світоліна – Рибакіна

У стартовому сеті Еліна Світоліна поступилася у трьох геймах поспіль і не змогла скоротити відставання. У підсумку партія завершилася перемогою Єлєни Рибакіної – 6:2.

У другому сеті рахунок була рівною до рахунку 2:2, після чого Світоліна перехопила ініціативу. Ключовим став п’ятий гейм на подачі Рибакіної, який українка змогла виграти. Надалі Еліна втримала перевагу та зрівняла рахунок за сетами – 6:4.

Світоліна впевнено розпочала третій сет, вигравши три гейми поспіль, два з яких – на подачі суперниці. Рибакіна відповіла зворотним брейком, після чого тенісистки ще раз обмінялися брейками. Утім, українка зберегла перевагу та довела матч до перемоги – 6:4.

WTA 1000. Рим. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

