Світоліна сенсаційно вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Римі

У фіналі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Світоліна здобула чергову перемогу у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Світоліна – Свьонтек

Світоліна у першому сеті повела 3:1, а потім не реалізувала шанс завершити партію за рахунку 5:3. У наступному геймі все ж оформила вирішальний брейк – 6:4.

У другій партії Іга Свьонтек відновила рівновагу в матчі, впевнено вигравши сет із рахунком 6:2.

У вирішальному сеті Світоліна захопила ініціативу зі старту, зробивши ривок 3:0, і зрештою довела поєдинок до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) 6:4, 2:6, 6:2

У фіналі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф. Гра пройде у суботу, 16 травня.

Нагадаємо, Світоліна переграла казахстанку Єлену Рибакіну у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Хід гри Світоліна – Рибакіна

У стартовому сеті Еліна Світоліна поступилася у трьох геймах поспіль і не змогла скоротити відставання. У підсумку партія завершилася перемогою Єлєни Рибакіної – 6:2.

У другому сеті рахунок була рівною до рахунку 2:2, після чого Світоліна перехопила ініціативу. Ключовим став п’ятий гейм на подачі Рибакіної, який українка змогла виграти. Надалі Еліна втримала перевагу та зрівняла рахунок за сетами – 6:4.

Світоліна впевнено розпочала третій сет, вигравши три гейми поспіль, два з яких – на подачі суперниці. Рибакіна відповіла зворотним брейком, після чого тенісистки ще раз обмінялися брейками. Утім, українка зберегла перевагу та довела матч до перемоги – 6:4.

WTA 1000. Рим. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4