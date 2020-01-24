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    Скелетоніст Гераскевич побив три особистих рекорди на етапі Кубка світу в Кьонніґзеє

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    Владислав Гераскевич продовжує прогресувати - Скелетоніст Гераскевич побив три особистих рекорди на етапі Кубка світу в Кьонніґзеє
    Владислав Гераскевич продовжує прогресувати
    Фото із соцмереж

    Владислав видав один з найкращих результатів у поточному сезоні

    У німецькому Кьонніґзеє відбувся шостий етап Кубка світу зі скелетону.

    Втретє в цьому сезоні переможцем став олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков із РФ. Друге місце посів олімпіонік Пхьончхана-2018 Юн Сун-Бін із Кореї. Третім став німець Фелікс Кайзінґер, для якого то другий у поточному розіграші п’єдестал.

    Задоволений своїм виступом і українець Владислав Гераскевич. Наш спортсмен став 11-м, але побив при цьому в першому з двох заїздів три особистих рекорди: стартовий розгін – 4,79 секунди (попередній рекорд – 4,89), фініш – 50,58 секунди (попередній – 51,61), середня швидкість – 118,0 км/год (передній – 115,3).

    На другий заїзд температура понизилася і ковзани не давали змоги повного контролю над треком. Показавши час 50,77, Владислав по сумі двох заїздів посів 11-те місце.

    Передостанній, сьомий етап Кубка світу відбудеться 31 січня в швейцарському Санкт-Моріці.

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    Кубок світу рекорд скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич Алєксандр Третьяков Юн Сун-Бін Фелікс Кайзінґер
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