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    Скелетоніст Гераскевич зберіг позиції напередодні передостаннього етапу Кубка світу

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    Владислав Гераскевич прогресує, але наразі це 16-те місце - Скелетоніст Гераскевич зберіг позиції напередодні передостаннього етапу Кубка світу
    Владислав Гераскевич прогресує, але наразі це 16-те місце
    Федерація скелетону України

    Українець у Швейцарії став 16-м

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 16-те місце на сьомому етапі Кубка світу в швейцарському Санкт-Моріці.

    «У нинішньому сезоні настільки виріс рівень спортсменів, що це «лише» 16-те місце. Владислав зберіг свою 13-ту позицію в загальному рейтингу Кубка світу, - написав батько і тренер спортсмена Михайло Гераскевич. – Звичайно, потрібно ще багато працювати над вдосконаленням своєї майстерності і над вдосконаленням скелетону та ковзанів. Попереду до Олімпіади-2022 лише два роки. Друзі, чекаємо на ваші пропозиції щодо затишної професійної майстерні в Києві, де ми матимемо змогу працювати над нашим «залізом» у міжсезоння».

    Між тим, переможцем етапу в Санкт-Моріці став шестиразовий чемпіон світу і восьмиразовий переможець загального кубкового заліку Мартінс Дукурс із Латвії. Для нього ця звитяга – друга в сезоні. Слідом за Мартінсом розташувалися два німці – Фелікс Кайзінґер і Аксель Юнґк.

    Восьмий, передостанній етап Кубка світу відбудеться 15-16 лютого в латвійській Сіґулді. Ці змагання одночасно матимуть статус чемпіонату Європи.

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    Кубок світу скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич Мартінс Дукурс Аксель Юнґк Фелікс Кайзінґер
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