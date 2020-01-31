Скелетоніст Гераскевич зберіг позиції напередодні передостаннього етапу Кубка світу



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Владислав Гераскевич прогресує, але наразі це 16-те місце Федерація скелетону України

Українець у Швейцарії став 16-м

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 16-те місце на сьомому етапі Кубка світу в швейцарському Санкт-Моріці.

«У нинішньому сезоні настільки виріс рівень спортсменів, що це «лише» 16-те місце. Владислав зберіг свою 13-ту позицію в загальному рейтингу Кубка світу, - написав батько і тренер спортсмена Михайло Гераскевич. – Звичайно, потрібно ще багато працювати над вдосконаленням своєї майстерності і над вдосконаленням скелетону та ковзанів. Попереду до Олімпіади-2022 лише два роки. Друзі, чекаємо на ваші пропозиції щодо затишної професійної майстерні в Києві, де ми матимемо змогу працювати над нашим «залізом» у міжсезоння».

Між тим, переможцем етапу в Санкт-Моріці став шестиразовий чемпіон світу і восьмиразовий переможець загального кубкового заліку Мартінс Дукурс із Латвії. Для нього ця звитяга – друга в сезоні. Слідом за Мартінсом розташувалися два німці – Фелікс Кайзінґер і Аксель Юнґк.

Восьмий, передостанній етап Кубка світу відбудеться 15-16 лютого в латвійській Сіґулді. Ці змагання одночасно матимуть статус чемпіонату Європи.